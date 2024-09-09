Путин присвоил звание народной артистки озвучившей Степашку Голубенцевой

Наталья Голубенцева (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России Наталье Голубенцевой, кукловоду зайца Степашки из детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Соответствующий указе размещен на официальном портале правовой информации.

81-летнюю актрису наградили за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Первый выпуск «Спокойной ночи, малыши!» вышел в эфир 1 сентября 1964 года на Центральном телевидении СССР. В этом году передача отметила 60-летие.

Голубенцева с 1969 года исполняла роль мальчика Ерошки. Степашка «родился» пять лет спустя, в 1974-м. Его придумал редактор Владимир Шинкарев, когда кукла Ерошки неожиданно сломалась перед самым эфиром и мальчика пришлось срочно заменить новым персонажем.

Кукловодом Степашки тоже стала Голубенцева, которая на тот момент также работала с марионетками в детском отделе Москонцерта.

В 1995 году актриса получила звание заслуженной артистки России.