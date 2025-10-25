В Грузии задержали китайцев, собиравшихся вывезти 2 кг урана через Россию

Приобрести 2 кг урана китайцы собирались за $400 тыс. Летом в Грузии сообщили о предотвращении сделки по покупке урана на $3 млн

Тбилиси, Грузия (Фото: Jan Kruger / Getty Images)

В Тбилиси были задержаны трое граждан Китая, которые собирались вывезти 2 кг урана, сообщил первый замглавы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе, передают «Новости — Грузия».

Уран собирались переправить в Китай через Россию. За товар задержанные планировали заплатить $400 тыс. Продавец не назван, он мог быть подставным.

«Один из граждан КНР, находившийся на территории Грузии с нарушением режима, привез в Грузию экспертов, заинтересованных в приобретении урана, и вел активный поиск ядерных материалов. Координацию действий осуществляли из Китая другие члены преступной группы», — сообщил Маградзе.

В отношении задержанных заведено дело о незаконном обращении с ядерными материалами (ч. 1 ст. 230 УК Грузии). Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

РБК направил запрос в посольство КНР в Грузии.

В Грузии в советские годы действовал исследовательский ядерный реактор в Мцхете под Тбилиси. Он был выведен из эксплуатации. В 1990-е высокообогащенный уран и ядерные отходы оттуда начали вывозить. Процесс по вывозу высокообогащенного урана полностью завершили в 2015-м.

О похожем разоблачении Служба госбезопасности сообщала также в июле. Тогда в Батуми были задержаны гражданин Грузии и иностранец (из какой страны, не уточнялось), которые планировали совершить куплю-продажу урана.

Сумма сорванной сделки была гораздо выше, чем в случае с китайцами, — $3 млн. Служба предупреждала, что товар с учетом своих опасных характеристик был «пригоден для изготовления различных взрывных устройств, осуществления террористического акта или причинения иных тяжких, массовых и фатальных последствий». Было начато расследование по той же статье УК, что и в нынешней ситуации.