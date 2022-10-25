Автомобиль сына Мантурова попал в аварию в Люблино

По предварительным данным, машина столкнулась с автобусом, пострадавших нет. Авария произошла на небольшой скорости, повреждения автобуса минимальны. Евгений Мантуров дождался ГИБДД на месте происшествия

Фото: Владислав Шатило / РБК

Автомобиль Евгения Мантурова, сына вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, попал в ДТП в районе Люблино на юго-востоке Москвы, сообщил РБК представитель Мантурова-младшего.

«ДТП (столкновение с автобусом. — РБК) произошло в районе Люблино, Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости», — сказал представитель.

По его словам, после того как сотрудники ГИБДД приехали на место, автобус покинул место ДТП своим ходом. «Информация о пострадавших на текущий момент не подтверждается. Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку», — отметил собеседник РБК.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного ГУ МВД.