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Общество ,  
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Автомобиль сына Мантурова попал в аварию в Люблино

По предварительным данным, машина столкнулась с автобусом, пострадавших нет. Авария произошла на небольшой скорости, повреждения автобуса минимальны. Евгений Мантуров дождался ГИБДД на месте происшествия
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Автомобиль Евгения Мантурова, сына вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, попал в ДТП в районе Люблино на юго-востоке Москвы, сообщил РБК представитель Мантурова-младшего.

«ДТП (столкновение с автобусом. — РБК) произошло в районе Люблино, Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости», — сказал представитель.

По его словам, после того как сотрудники ГИБДД приехали на место, автобус покинул место ДТП своим ходом. «Информация о пострадавших на текущий момент не подтверждается. Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку», — отметил собеседник РБК.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного ГУ МВД.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Денис Мантуров автомобиль ДТП Люблино министр
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