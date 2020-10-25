Россияне назвали занятия для идеального выходного

Семейный отдых, прогулки и занятия спортом — без этого уик-энд нельзя назвать идеальным, считают россияне. Но у женщин и мужчин представления об отдыхе сходятся далеко не всегда

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эксперты портала Superjob провели опрос (его результаты есть у РБК) на тему идеального уик-энда и его составляющих. Выяснилось, что россияне любят проводить время на природе, заниматься спортом, а больше всего — общаться с близкими.

Встретиться с родными, уделить время детям или родителям, провести время с семьей — неотъемлемая часть идеального уик-энда для 26% опрошенных. Немногим меньше россиян (24%) говорят, что отличный выходной у них ассоциируется с прогулкой. 17% опрошенных не могут представить хороших выходных без спорта и активного отдыха.

Для 14% россиян выходной будет идеальным, если они поедут на шашлыки. Встретиться и пообщаться с друзьями считают важным 8%.