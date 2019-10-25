В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение было перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна с кислородом. Проспект может остаться перекрытым еще несколько часов

Фото: АГН «Москва»

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна. Об этом заявили РБК в пресс-службе ГУ ГИБДД по Москве.

«Движение перекрыто на всем проспекте, в центр проехать невозможно, в сторону области есть движение только по дублеру. Вообще, в районе проспекта значительные затруднения в движении автотранспорта, и это, скорее всего, на несколько часов», — заявили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение по Волгоградскому проспекту в сторону центра перекрыто, начиная от южного выхода из станции метро «Кузьминки». Движение в сторону области перекрыто в районе дома №50 по Волгоградскому проспекту.

По данным «РИА Новости», на Волгоградском проспекте перевернулась автоцистерна MAN, перевозившая 8 куб. м сжатого кислорода. ЦОДД сообщал, что перекрытие необходимо для того, чтобы откачать содержимое цистерны.

«Пока не точно, но в цистерне был жидкий кислород. Наши сотрудники работали на месте, но в данный момент они уже закончили», — заявили РБК в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.