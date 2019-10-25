На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом

На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом

На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информацию подтверждает источник «Интерфакса», он также уточнил, что кислород перевозили в емкости 8 куб. м.

Как сообщается в Twitter столичной ГИБДД, в районе дома 103 на Волгоградском проспекте перевернулся грузовик. Водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание.

Центр организации дорожного движения сообщил, что движение в центр города осуществляется по полосе встречного направления. В область оно ограничено до двух правых полос.