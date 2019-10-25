Рейс «Победы» из Внуково прервал взлет из-за попадания птицы в двигатель

Экипаж самолета, выполняющего рейс из Москвы в Братиславу, принял решение вернуться на стоянку и дождаться резервного борта. В августе Аirbus 321 из-за попадания птицы в двигатель сел в Подмосковье

Фото: aviation-images.com / ТАСС

Самолет авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), выполняющий рейс из московского аэропорта Внуково в Братиславу, вернулся на стоянку из-за попадания птицы в двигатель. Об этом РБК сообщил источник в обслуживающей компании. Источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией, подтверждает информацию о прерванном взлете.

«Только что прерван взлет рейса Внуково — Братислава из-за того, что на разбеге в левый двигатель попала птица. Командир «Победы» оперативно принял решение о возврате на место стоянки и замене на резервный борт», — сказал источник.

В пресс-службе авиакомпании «Победа» информацию о прерванном взлете РБК подтвердили. «Подтверждаем, для обеспечения абсолютной безопасности полета сейчас готовится резервный борт для скорейшей отправки клиентов в Братиславу», — отметил представитель перевозчика. РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково.

В середине августа Аirbus 321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле после того, как в двигатель самолета попала птица. Одной из возможных причин появления чаек возле взлетно-посадочной полосы в Жуковском называлось наличие в 2 км от подмосковного аэропорта несанкционированной свалки.

В конце сентября самолет, выполнявший рейс из московского Домодедово в Екатеринбург, после взлета столкнулся с птицей, полет прошел в штатном режиме, на лайнере не было повреждений. В Шереметьево в Boeing-737 при посадке в стойку шасси на большой скорости врезалась птица. Тогда пилотам удалось успешно посадить лайнер.