Вылетевший из Домодедово самолет столкнулся с птицей

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из московского Домодедово в Екатеринбург, после взлета столкнулся с птицей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«26 [сентября] после взлета самолета в лобовое стекло ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме. По прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено», — заявили там.

В середине августа еще один лайнер «Уральских авиалиний», Аirbus 321, который вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле примерно через 15 минут после взлета.

На борту находились 234 человека, никто не погиб. Позднее стало известно, что у лайнера загорелся двигатель из-за столкновения со стаей птиц. Все члены экипажа получили государственные награды, оба пилота стали Героями России.