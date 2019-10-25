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Яровая предложила разрешить россиянам самим продавать ипотечное жилье
Вице-спикер Госдумы призвала дать гражданам право продавать кредитную недвижимость самостоятельно, без проведения торгов и выплаты сборов. В сложной жизненной ситуации это компенсирует гражданам затраты на оплату ипотеки
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Люди должны иметь возможность самостоятельно продавать взятое в ипотеку жилье без проведения торгов и взимания с них исполнительских сборов. Об этом на заседании президиума совета законодателей заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Интерфакс».

Яровая сообщила, что совместно с Центробанком прорабатывает механизм, который гарантировал бы права банка-заимодавца и давал дополнительные возможности гражданам, выплачивающим кредиты за недвижимость. Вице-спикер считает, что у россиян должно быть право самостоятельно продавать жилье по стоимости не ниже суммы оставшегося долга и цены квартиры. Это, по ее мнению, позволит компенсировать предыдущие затраты граждан, обеспечит выплаты банку, а также освободит продавца ипотечного жилья от дополнительной платы за проведение торгов.

Сейчас механизм реализации такого жилья невыгоден обремененному кредитом в случае отказа от дальнейшего ипотечного договора, отметила Яровая. «Имущество реализуется на торгах, и оплачиваются еще дополнительно услуги в высоком проценте. Стоимость реализации имущества значительно ниже, и человек фактически теряет все те средства, которые раньше выплачивал по договору займа», — пояснила она.

«На практике это имущество продается по низкой цене, и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7%), и работу оценщика», — приводятся слова Яровой на сайте нижней палаты парламента.

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В случае, если гражданин воспользовался правом продать ипотечное жилье без проведения торгов, но не смог реализовать его, будет действовать типовая общая процедура, применяемая сейчас, заявила Яровая.

В результате всех этих мер «человек, оказавшись в сложной жизненной ситуации, будет максимально защищен в своих правах и гарантиях».

По словам депутата, в этой сфере нужно добиться строгого и неукоснительного соблюдения закона и не допускать «агрессивного, если не сказать — преступного, отношения» при выбивании долгов. Также Яровая предложила «ввести презумпцию несогласия для родственников и коллег [должников], которые сегодня подвергаются воздействию коллекторов».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ирина Яровая, ипотека
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