Яровая предложила разрешить россиянам самим продавать ипотечное жилье

Вице-спикер Госдумы призвала дать гражданам право продавать кредитную недвижимость самостоятельно, без проведения торгов и выплаты сборов. В сложной жизненной ситуации это компенсирует гражданам затраты на оплату ипотеки

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Люди должны иметь возможность самостоятельно продавать взятое в ипотеку жилье без проведения торгов и взимания с них исполнительских сборов. Об этом на заседании президиума совета законодателей заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Интерфакс».

Яровая сообщила, что совместно с Центробанком прорабатывает механизм, который гарантировал бы права банка-заимодавца и давал дополнительные возможности гражданам, выплачивающим кредиты за недвижимость. Вице-спикер считает, что у россиян должно быть право самостоятельно продавать жилье по стоимости не ниже суммы оставшегося долга и цены квартиры. Это, по ее мнению, позволит компенсировать предыдущие затраты граждан, обеспечит выплаты банку, а также освободит продавца ипотечного жилья от дополнительной платы за проведение торгов.

Сейчас механизм реализации такого жилья невыгоден обремененному кредитом в случае отказа от дальнейшего ипотечного договора, отметила Яровая. «Имущество реализуется на торгах, и оплачиваются еще дополнительно услуги в высоком проценте. Стоимость реализации имущества значительно ниже, и человек фактически теряет все те средства, которые раньше выплачивал по договору займа», — пояснила она.

«На практике это имущество продается по низкой цене, и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7%), и работу оценщика», — приводятся слова Яровой на сайте нижней палаты парламента.