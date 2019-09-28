Эксперты назвали средний срок ипотеки у россиян

Средний срок, на который россияне оформляют ипотеку, составляет в среднем 17 лет, по сравнению с 2018 годом показатель увеличился на три года. Об этом сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс», передает «РИА Новости».

По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются «продать» клиенту более дорогостоящий объект недвижимости. Чтобы его купить, нужна большая сумма кредита, получить которую заемщик может только при увеличении время выплаты кредита. Так, средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости выросла по сравнению с 2018 годом на 10% и по итогам августа составила 2,5 млн руб. Аналитики отметили, что на размер кредита влияет и снижение ключевой ставки, вслед за которой банки снижают процентные ставки.

Ранее стало известно, что банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Сейчас сервис, разработанный «Эквифаксом», тестируют более десяти розничных банков. Методика собирает воедино информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка. Влияние на кредитный рейтинг заемщика будет зависеть от того, допускал ли кто-то из его родственников просрочку и в каком объеме. Свое участие в проекте РБК подтвердили ВТБ, Тинькофф Банк и «Ренессанс Кредит».