Начался суд над ограбившей коттеджи в Подмосковье на ₽150 млн бандой

Мособлсуд во вторник, 23 октября, начал рассматривать уголовное дело о банде налетчиков, нападавших на элитные особняки в Подмосковье. Десять выходцев из Молдавии — Николай Греку (предполагаемый лидер) и Андриан Митрофан, Влад Мокану, Андрей Стич, Ион Крихан, Тудор Кэтрушка, Раду Кэлугэрян, а также двоюродные братья Раду и Сергей Ончу — обвиняются в бандитизме (ст. 209 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК).
По версии следствия, налетчики действовали на территории Подмосковья и Новой Москвы по меньшей мере с мая 2012 года по октябрь 2016-го. Вооруженные пистолетами преступники по ночам бесшумно проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и забирали все имеющиеся в доме ценности. Бандитов не останавливали ни близость объектов, охраняемых ФСО, ни возможные связи их жертв. В результате 15 разбойных нападений и нескольких краж, по которым сотрудникам Следственного департамента и Главного управления уголовного розыска МВД удалось собрать доказательства, они завладели деньгами и ценностями на сумму более 150 млн руб.
Большинство обвиняемых, включая предполагаемого лидера Греку, свою вину отрицают. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Коттедж главы «Деловой России»
Самым результативным для группировки, согласно материалам дела, стало нападение на дом семьи Андрея Назарова в деревне Бузланово Красногорского района: оно принесло им драгоценности на сумму более 47 млн руб. Преступление было совершено вечером 20 сентября 2015 года. Автомобили Honda Accord и Mazda-6 с преступниками приехали в район села Петрово-Дальнее Одинцовского района, которое расположено рядом с Бузланово. По пути к дому Назаровых налетчики из тайника забрали все необходимое для нападения. Затем, убедившись, что хозяева легли спать, они с помощью стремянок проникли на территорию дома Назаровых. Подойдя к дому, вскрыли окно и пробрались внутрь. Ночевавшим на втором этаже 25-летнему сыну Назарова Денису, его супруге, Андрею Назарову и его жене надели наручники, на головы — наволочки.
Затем главу семьи начали избивать монтировкой и ногами, требуя указать места расположения сейфов и вскрыть их. Назаров отдал хранившиеся в доме драгоценности. Позже врачи констатировали у него переломы ребер со смещением и повреждением легких, а также закрытые переломы поперечных отростков двух поясничных позвонков.
Добычей налетчиков стали женское кольцо с желтым бриллиантом в 12 карат стоимостью 5 млн руб., мужское кольцо c белым бриллиантом в 6 карат стоимостью 2 млн руб., а также кольца, кулоны и серьги из белого, розового и желтого золота с бриллиантами фирмы Chopard на 4,3 млн и украшения Tiffany, Cartier и др. на сумму более 4 млн руб. Преступникам достались также около 20 дорогих часов, включая мужские золотые Vacheron Constantin из коллекций Patrimony и Traditionelle Calibre, оцененные в 5 млн и 4 млн руб., платиновые Breguet за 4 млн руб., а также другие хронометры Vacheron Constantin, Breguet, Rolex, Hublot, Patek Philippe и др. стоимостью около 18 млн руб.
В 4:00 в спальне Назарова зазвонил будильник. Его жена объяснила налетчикам, что муж всегда рано встает и скоро за ним должен приехать водитель. Нападавшие спустили Назаровых в подвал и приковали их наручниками к трубе в котельной.
Солнцевский бизнесмен
Более 30 млн руб. составил официально зарегистрированный ущерб после налета на дом в Сколково в июне 2015 года. Он принадлежал солнцевскому авторитетному предпринимателю Александру Аверину (скончался в конце 2017 года).
Согласно обвинительному заключению, действуя по отработанной схеме, около 2:00 15 июня участники группы подъехали к повороту с Киевского шоссе на поселок Рассвет, пешком прошли до нужной улицы в Сколково, там перелезли через забор на территорию соседа Аверина, где подыскали стремянку — и с ее помощью преодолели забор вокруг дома предпринимателя. При помощи заранее приготовленных инструментов налетчики вскрыли одно из окон цокольного этажа, проникли на первый этаж и осмотрели комнаты. Не найдя там никого из жильцов, нападавшие поднялись на второй этаж. Там в одной из комнат обнаружили жену Аверина, которую нападавшие скрутили, потребовав выдачи ценностей. В это время Аверин смотрел телевизор в другой комнате; его также быстро скрутили: надели наручники и мешок на голову. От Аверина также потребовали указать местонахождение денег и ценностей. В итоге их выдала жена бизнесмена. Из дивана в кабинете налетчики забрали $60 тыс. и €6 тыс. Затем женщину привели к сейфу с ювелирными украшениями, и она назвала код. После этого Авериных спустили в арсенальную комнату, где приковали наручниками к опустошенным сейфам.
Из сейфа в гардеробной комнате налетчики забрали женские часы и ювелирные украшения на сумму более 22 млн руб., включая золотую подвеску в виде сердца с бриллиантом стоимостью 3 млн руб. Из сейфа в «арсенале» — мужские часы Patek Philippe из белого золота стоимостью 3 млн руб., Vacheron Constantin за 1,8 млн руб. и ювелирные украшения. Из ящика стола в кабинете на первом этаже — золотые часы Cartier.
Генерал ФСБ
В мае 2014 года банда выбрала объект в коттеджном поселке «Горки-2» возле президентской резиденции в Ново-Огарево. Это был дом отставного генерала ФСБ Умар-Паши Ханалиева. С помощью скрытно установленных портативных видеокамер несколько дней преступники изучали распорядок дня и меры безопасности на объекте.
К охраняемому поселку между резиденциями Владимира Путина и Дмитрия Медведева преступники подобрались глубокой ночью 16 мая. С помощью лестницы, хранившейся в тайнике, они проникли на территорию участка Ханалиева, надели перчатки и маски и примерно в 2:30 через открытую заднюю дверь проникли в дом. Жильцов приковали наручниками к трубам в ванной. В доме Ханалиевых налетчики взяли «Золотую Звезду» Героя России, сумки с наличными, несколько мужских и женских часов — в основном российского производства — и ювелирных украшений. Общая сумма ущерба составила 13,5 млн руб.
Свидетель миллиардов Захарченко
В июне 2015 года в Одинцовском районе преступники выбрали для нападения дом ресторатора и владельца компании La Marée Мехди Дусса в деревне Рождественно. В ночь с 1 на 2 июля восемь человек на двух автомобилях прибыли в жилой квартал «Новая Трехгорка» недалеко от Рождественно. Водители остались ждать в условленном месте, а шесть участников нападения, взяв с собой оружие, маски, сменную одежду и инструменты, подошли к участку Дусса. Они перелезли через забор, в беседке переоделись, проговорили план нападения и около 2:00 вскрыли одно из окон цокольного этажа.
В одной из спален они обнаружили спящего Дусса. Налетчики надели на него наручники, выволокли в прихожую и стали избивать. Ресторатор сразу согласился рассказать о местах хранения денег и ценностей. Далее Дусса волоком спустили на цокольный этаж дома, где пристегнули наручниками к деревянной лестнице.
Добычей налетчиков стали мужские золотые наручные часы Patek Philippe стоимостью €120 тыс. и женские золотые часы Rolex стоимостью 1,2 млн руб., женское кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью более 3 млн руб., а также наличные в сумме €28,5 тыс., $5,5 тыс. и 350 тыс. руб. Грабители прихватили также золотые запонки стоимостью более 120 тыс. руб. и наградной знак «Домодедовская таможня», золотую цепочку с кулоном из рубина, саблю, кинжал и нож. Не забыли они и ботинки из крокодиловой кожи, оцененные в 200 тыс. руб., чемодан Tumi и еще $4 тыс., которые нашлись в дорожной сумке.
Материальный ущерб составил почти 15 млн руб. Все нападение заняло полтора часа.
Живопись и пытки утюгом
В других нападениях добычей налетчиков, действовавших помимо Одинцовского и Красногорского районов в Нарофоминском и Раменском, а также в Новой Москве, становились ценности на меньшие суммы — в среднем по несколько миллионов рублей с дома.
Не всегда преступления сопровождались насилием и угрозами. В июле 2014 года Греку с сообщниками, согласно материалам дела, проникли в частный дом на территории поселения Внуковское и похитили десяток картин, в том числе пейзаж Семена Федорова, ученика Ивана Шишкина, стоимостью около 1,8 млн руб. и картину Константина Маковского «Русская барыня», оцененную в 3,5 млн руб. Добычей преступников также стал декоративный миниатюрный пистолет «Маузер» стоимостью 1 млн руб. Всего похищенное было оценено в сумму более 11,5 млн руб.
Но кражи для банды были исключением из правил — налетчики рассчитывали, что присутствие хозяев в домах во время преступления исключает включение сигнализации и других мер безопасности. С теми, кто отказывался подчиняться, налетчики вели себя максимально жестоко. В мае 2014 года в деревне Жевнево Истринского района они избили скованного по рукам и ногам хозяина дома, в ходе «допроса» плоскогубцами разорвали ухо. Его взрослого сына нападавшие избили гвоздодером и пытали утюгом. У потерпевшего оказались сломаны ребра, ожоги третьей степени занимали до 15% общей поверхности тела. При этом во время пыток налетчики угрожали жертве насилием в отношении его супруги и дочери, утверждает следствие. Однако в обвинении отмечается, что в реальности насилия к детям они никогда не применяли и старались даже не будить их, пока не закончат налет.
В целом уголовное дело банды Греку насчитывает более 80 томов, по нему допрошены десятки свидетелей и потерпевших. При этом не все жертвы попали в поле зрения правоохранительных органов, так как среди них были и те, кто не захотел обращаться в полицию и объяснять источники доходов.
Гангстеры из казино
По версии следствия, 41-летний Греку задумал собрать команду для регулярных налетов на загородные дома в Подмосковье в 2009 году. Как утверждается в обвинительном заключении, он обладал «значительным преступным опытом», а также «необходимой материальной базой и авторитетом среди лиц, склонных к совершению преступлений». Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что первую судимость Греку получил еще несовершеннолетним у себя на родине, а позже стал фигурантом уголовных дел в Австрии, Румынии и ОАЭ.
Как утверждает следствие, костяк банды состоял из друзей и земляков Греку, выросшего в маленьком молдавском селе Бэлчана. В марте 2009 года в кишеневском казино Baby Hall Греку, согласно материалам дела, встретился с двумя знакомыми, уже проверенными в разбойных нападениях (оба они вместе с несколькими другими участниками банды объявлены в международный розыск), которых попросил подыскать людей, взяв на себя финансирование банды, приобретение оружия, транспорта и временного жилья. Земляков с российским гражданством налетчики использовали в качестве водителей, так как их документы в случае проверок ДПС вызывали меньше вопросов.
У каждого из членов группы была своя специализация. Андрей Стич отвечал за технологии: устанавливал скрытое видеонаблюдение, изучал объекты с помощью картографических сервисов, искал в домах жертв системы видеонаблюдения и выводил их из строя; Андриан Митрофан — за вскрытие замков, окон и дверей, а в случае необходимости и сейфов. Он также отбирал подходящие для налетов дома и подыскивал способы проникновения в них.
На вооружении группировки были американский револьвер Smith & Wesson и чешский пистолет типа CZ-27 с глушителем, а также сигнальный пистолет МР-371, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нелегально приобретенные травматические пистолеты.
Обычно за объектами наблюдали несколько дней. По меньшей мере в одном эпизоде преступники использовали информацию о доме и его хозяевах от «неустановленных лиц», работавших в особняке в качестве прислуги, утверждает следствие. Во время нападений бандиты скрывали лица, меняли имена и голоса, имитируя акцент уроженцев Кавказа. Был у налетчиков и собственный язык жестов. Для каждого нападения они приобретали однообразные куртки и брюки в стиле милитари, от которых потом избавлялись. Специально приобретенные мобильные телефоны и сим-карты, оформленные на третьих лиц, после преступлений также выбрасывались.
Участники банды «анализировали каждый совершенный ими разбой, учитывали допущенные ошибки, совершенствовали способы и методы своих преступных действий», утверждает обвинение.
В качестве временного жилья в Московском регионе они использовали съемную квартиру в Бутово и арендованный дом в поселке Баковка. В перерывах между налетами преступники поддерживали дружеские отношения, отмечали праздники и проводили досуг, совместно распоряжаясь награбленным, настаивает следствие. В России основные фигуранты дела появлялись в основном непосредственно перед налетами, а затем выезжали в Молдавию, Украину, Белоруссию и страны Евросоюза.
В январе 2017 года на совместной пресс-конференции представители МВД России и прокуратуры Молдавии рассказали, что в ходе обысков по местам жительства обвиняемых удалось найти коллекции марок и монет, золотые украшения, поддельные документы, оружие и записи, в которых велся учет похищенного и сбытого.