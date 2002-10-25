Врач Заки Ахмад: В ДК ГПЗ находится около 800 заложников

В ДК ГПЗ, захваченном террористами, находятся около 800 заложников. Об этом заявил журналистам иорданский врач Заки Ахмад, который покинул здание.

В ДК ГПЗ, захваченном террористами, находятся около около 800 заложников. Об этом заявил журналистам иорданский врач Заки Ахмад, который покинул здание около полуночи.

Медик сообщил, что среди заложников много детей и всем насильственно удерживаемым требуются лекарства, питание и медицинская помощь. Тем не менее, врач отметил, что "состояние людей почти спокойное”.

Между тем официальный представитель ЦОС ФСБ РФ Сергей Игнатченко назвал ситуацию в зале “достаточно тяжелой”. "Отмечается возросшая агрессивность террористов. Они давят угрозами", - сказал он. Бандиты находятся как по периметру ДК ГПЗ, так и в зрительном зале. У некоторых из них на теле закреплена взрывчатка

Около часа ночи в ДК ГПЗ была доставлена партия медикаментов. По данным ФСБ, среди заложников есть ребенок больной эпилепсией.