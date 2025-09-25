Турция отказалась от «кебабного спора» с Германией
Турецкая ассоциация Udofed отозвала свою заявку на общеевропейское регулирование донер-кебаба, таким образом завершив долгий спор с Германией о «правильном» рецепте блюда, пишет газета Tagesschau.
«Заявка на регистрацию донера в качестве гарантированного традиционного фирменного блюда отозвана 23 сентября 2025 года. Это автоматически означает прекращение процесса регистрации», — подтвердил представитель Еврокомиссии.
Как отмечает издание, Германия — лидер в ЕС по продаже донера. Если бы Брюссель одобрил эту заявку, все кафе-донерные были бы обязаны придерживаться определенных правил — некоторые блюда больше не могли бы называться донером — к примеру, из-за фарша и соуса.
В апреле прошлого года Турция подала заявку на защиту донер-кебаба в соответствии со статусом «гарантированный традиционный фирменный продукт» (класс TSG, англ. traditional specialities guaranteed). Сейчас он включает чуть менее 100 продуктов — например, хамон серрано или сыр моцарелла.
Он предусматривает абсолютное «соблюдение рецептуры и технологического процесса» при изготовлении — согласно предложению Турции, говядина должна быть получена от крупного рогатого скота не моложе 16 месяцев. Ее нужно мариновать в определенном количестве жира, йогурта или молока с добавлением лука, соли и тимьяна, а также черного, красного и белого перца. Готовый продукт будет нарезан только с вертела на куски толщиной от 3 до 5 мм.
Германия выступала резко против инициативы Турции. Удовлетворение требований угрожало бы 18,5 тыс. точек общественного питания, а большинство продавцов не могли бы больше использовать привычное название «донер».
