Общество⁠,
0

Турция отказалась от «кебабного спора» с Германией

Турция отозвала заявку на признание донер-кебаба своим блюдом в споре с ФРГ
Фото: Martin Siepmann / Image Broker / Global Look Press
Фото: Martin Siepmann / Image Broker / Global Look Press

Турецкая ассоциация Udofed отозвала свою заявку на общеевропейское регулирование донер-кебаба, таким образом завершив долгий спор с Германией о «правильном» рецепте блюда, пишет газета Tagesschau.

«Заявка на регистрацию донера в качестве гарантированного традиционного фирменного блюда отозвана 23 сентября 2025 года. Это автоматически означает прекращение процесса регистрации», — подтвердил представитель Еврокомиссии.

Как отмечает издание, Германия — лидер в ЕС по продаже донера. Если бы Брюссель одобрил эту заявку, все кафе-донерные были бы обязаны придерживаться определенных правил — некоторые блюда больше не могли бы называться донером — к примеру, из-за фарша и соуса.

Слово döner происходит от турецкого глагола dönmek, что означает «переворачивать» или «вращать». Мясо часами жарят на специальном вертеле и срезают, когда оно становится хрустящим. В Турции это блюдо изначально готовили из баранины и продавали только на тарелке. Но в 1970-х годах турецкие иммигранты в Берлине решили подавать его в пите и немного изменили рецепт.

В апреле прошлого года Турция подала заявку на защиту донер-кебаба в соответствии со статусом «гарантированный традиционный фирменный продукт» (класс TSG, англ. traditional specialities guaranteed). Сейчас он включает чуть менее 100 продуктов — например, хамон серрано или сыр моцарелла.

Он предусматривает абсолютное «соблюдение рецептуры и технологического процесса» при изготовлении — согласно предложению Турции, говядина должна быть получена от крупного рогатого скота не моложе 16 месяцев. Ее нужно мариновать в определенном количестве жира, йогурта или молока с добавлением лука, соли и тимьяна, а также черного, красного и белого перца. Готовый продукт будет нарезан только с вертела на куски толщиной от 3 до 5 мм.

Германия выступала резко против инициативы Турции. Удовлетворение требований угрожало бы 18,5 тыс. точек общественного питания, а большинство продавцов не могли бы больше использовать привычное название «донер».

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Турция Германия Евросоюз кебаб еда
