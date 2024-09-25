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Дума одобрила законопроект о регистрации домов сразу после постройки

Россиян обяжут регистрировать дома сразу после окончания строительства
Дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает регистрировать построенные объекты и не позволяет их использовать до постановки на учет. За нарушение предусмотрят административную ответственность
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает ставить на учет построенные объекты и не позволяет использовать их до регистрации.

Обязательной станет регистрация зданий или сооружений в ЕГРН. Застройщик должен будет поставить такие объекты на кадастровый учет и оформить права на них. За несвоевременное оформление предусмотрят административную ответственность, конкретные меры не уточняются. Обязательная регистрация не коснется «режимных» объектов.

«Законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН, и предотвратит владение постройкой без прав на землю под ней. Также планируется обязать застройщиков регистрировать права на помещения в многоквартирных домах (МКД) в течение 30 дней после передачи», — пояснил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что на территории каждого субъекта России находится 1-5 тыс. жилых домов, которые фактически используются гражданами, хотя объекты не зарегистрированы. По мнению правительства (выступает автором законопроекта), это с одной стороны создает угрозу защиты прав граждан, которые построили дом за свой счет, поскольку без госрегистрации они не являются собственниками постройки. С другой стороны, полагают в правительстве, это препятствует ведению статистики жилищного фонда органами местного самоуправления и создает «выпадающие доходы местных бюджетов», поскольку незарегистрированные дома не облагаются налогом.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Законопроект также обязывает застройщика регистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней. Если объект в многоквартирном доме (МКД) строился без привлечения средств дольщиков, застройщик должен будет зарегистрировать права на него не позднее чем через шесть месяцев после постановки МКД на кадастровый учет.

Кроме того, до установки границ земельного участка приостановят регистрацию прав на основании сделок с землей, также будут приостановлены учет и регистрация прав на построенные на таком участке сооружения. Мера не коснется регистрации сервитута.

Крашенниников добавил, что изменения затронут и мероприятий по земельному контролю. Например, предписание смогут выдать при обнаружении нарушений обязательных требований. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
госрегистрация строительство жилья учет
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