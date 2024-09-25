 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Появились кадры погони за угнанным в США автобусом и спасения заложника

На кадрах полиция пустилась в погоню за угнанным автобусом с заложниками, остановить его удалось с помощью шипов. На видео водитель сидит с поднятыми руками, звучит стрельба, после чего его освобождает спецназ. Угонщика задержали

Появились кадры погони за угнанным в США автобусом и спасения заложника
Video

В Лос-Анджелесе неизвестный захватил автобус, полиция пустилась за ним в погоню. Остановить автобус удалось с помощью шипов. Угонщик был вооружен, полицейские вступили с ним в перестрелку.

В Австралии угонщик не справился с вертолетом и врезался в здание отеля
Общество
Фото:Amanda Kay / Reuters

NBC News передает, что злоумышленник был задержан. По меньшей мере один человек получил серьезные ранения, по предварительным данным, это один из двух пассажиров, находившихся в автобусе. Водитель не пострадал, спецназ помог ему выбраться из машины.

Госпитализированный раненый скончался, сообщает ABC7.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Лос-Анджелес Автобус захват заложников
Материалы по теме
При стрельбе в Алабаме погибли четыре человека
Общество
Жертвами стрельбы в школе в США стали не менее четырех человек
Общество
В США неизвестный открыл стрельбу в школе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Водитель «Газели» пострадал при атаке дронов на Белгородскую областьПолитика, 16:57
В ЦАХАЛ призвали военных готовиться к наземному наступлению на «Хезболлу»Политика, 16:50
Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка КитаяСпорт, 16:37
На экс-главреда Telegram-канала Brief и его зама составили 4 протоколаПолитика, 16:35
В 62 года умер Роман Мадянов. Жизнь в фотографияхLife, 16:31
Дума одобрила законопроект о регистрации домов сразу после постройкиОбщество, 16:29
Тренер рассказал, когда Неймар вернется в строй после разрыва «крестов»Спорт, 16:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Администрация Байдена отозвала приглашение премьера Грузии на приемПолитика, 16:23
Клуб КХЛ назначил нового главного тренераСпорт, 16:08
Топ-5 цифровых сервисов «Почты России» для бизнесаОтрасли, 16:08
Оперативники задержали главу следственного отдела СК по ТаганрогуОбщество, 16:01
Следствие попросило арестовать экс-мэра СочиПолитика, 16:00
Появились кадры погони за угнанным в США автобусом и спасения заложникаОбщество, 15:48
Топ-менеджер CrowdStrike извинился за сбой компьютеров по всему мируТехнологии и медиа, 15:46