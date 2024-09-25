Появились кадры погони за угнанным в США автобусом и спасения заложника
В Лос-Анджелесе неизвестный захватил автобус, полиция пустилась за ним в погоню. Остановить автобус удалось с помощью шипов. Угонщик был вооружен, полицейские вступили с ним в перестрелку.
NBC News передает, что злоумышленник был задержан. По меньшей мере один человек получил серьезные ранения, по предварительным данным, это один из двух пассажиров, находившихся в автобусе. Водитель не пострадал, спецназ помог ему выбраться из машины.
Госпитализированный раненый скончался, сообщает ABC7.
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