Появились кадры погони за угнанным в США автобусом и спасения заложника

На кадрах полиция пустилась в погоню за угнанным автобусом с заложниками, остановить его удалось с помощью шипов. На видео водитель сидит с поднятыми руками, звучит стрельба, после чего его освобождает спецназ. Угонщика задержали

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В Лос-Анджелесе неизвестный захватил автобус, полиция пустилась за ним в погоню. Остановить автобус удалось с помощью шипов. Угонщик был вооружен, полицейские вступили с ним в перестрелку.

NBC News передает, что злоумышленник был задержан. По меньшей мере один человек получил серьезные ранения, по предварительным данным, это один из двух пассажиров, находившихся в автобусе. Водитель не пострадал, спецназ помог ему выбраться из машины.

Госпитализированный раненый скончался, сообщает ABC7.