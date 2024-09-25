Неизвестный угнал автобус с заложниками в Лос-Анджелесе
Неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе, сообщают журнал Newsweek и газета The Telegragh.
Утром 25 сентября сотрудники полиции гнались за автобусом, который ехал по центру Лос-Анджелеса на большой скорости.
Полицейские разложили на дороге шипы, и когда автобус остановился, то бронированная машина заблокировала ему проезд. Остановили транспортное средство в районе пересечения 6-й улицы и улицы Южная Аламеда.
Угнавший автобус преступник был вооружен, полиция вступила с ним в перестрелку. The Telegragh писала, что злоумышленник взял в заложники минимум одного человека, Newsweek пишет о нескольких заложниках.
В полиции Лос-Анджелеса рассказали телеканалу Fox News, что преступник застрелил пассажира автобуса, а затем угнал транспортное средство, после чего полиция более часа преследовала его и в итоге задержала.
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