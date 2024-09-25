Неизвестный угнал автобус с заложниками в Лос-Анджелесе

Вооруженный мужчина угнал автобус в Лос-Анджелесе. В полиции города рассказали Fox News, что преступник застрелил пассажира автобуса. В итоге мужчину удалось задержать

Фото: Owl Post / X

Неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса в Лос-Анджелесе, сообщают журнал Newsweek и газета The Telegragh.

Утром 25 сентября сотрудники полиции гнались за автобусом, который ехал по центру Лос-Анджелеса на большой скорости.

Полицейские разложили на дороге шипы, и когда автобус остановился, то бронированная машина заблокировала ему проезд. Остановили транспортное средство в районе пересечения 6-й улицы и улицы Южная Аламеда.

Угнавший автобус преступник был вооружен, полиция вступила с ним в перестрелку. The Telegragh писала, что злоумышленник взял в заложники минимум одного человека, Newsweek пишет о нескольких заложниках.

В полиции Лос-Анджелеса рассказали телеканалу Fox News, что преступник застрелил пассажира автобуса, а затем угнал транспортное средство, после чего полиция более часа преследовала его и в итоге задержала.