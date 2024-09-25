Кремль назвал экспертной дискуссией идею Мединского о сокращении обучения

Учиться 11 лет в школе — роскошь, и вскоре образование будет «спрессовано по времени», заявил накануне Мединский. В Кремле назвали его слова «экспертной дискуссией», отметив, что система образования должна подстраиваться под время

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Заявление помощника президента Владимира Мединского о необходимости «спрессовать по времени» среднее и высшее образование — это скорее экспертная дискуссия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока это скорее экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы и за, и против. Но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданная. Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли Владимир Путин с идеей своего помощника.

О том, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, Мединский заявил накануне. По его словам, сокращение продолжительности среднего образования диктует время. «У нас 11 лет [обучения в школах], — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — говорил помощник президента. Что касается высшего образования, то обучение в вузах в течение пяти-шести лет скоро также уйдет в прошлое, считает Мединский. По его словам, образование будет рассчитано на ближайшие десять лет, а потом «надо будет переучиваться», чтобы не оказаться неконкурентоспособным.

Опрошенные РБК эксперты разделились во мнениях относительно идеи реформы школьной системы. Так, член комиссии по образованию общественной палаты Московской области, почетный профессор ВСОА (Восточно-Cибирской академии образования) Марина Воронова отметила, что школа — это не просто место получения знаний, но и важнейший институт социализации и взросления ребенка. По ее мнению, прежде чем сокращать школьный период, нужно убедиться, что другие ступени образования готовы к приему более молодых учеников и что существуют специалисты, которые могут помочь им в профессиональной ориентации и социализации. «Попытки сократить или изменить школьную систему без учета этих факторов — это популизм», — добавила Воронова.

С ней согласна кандидат психологических наук, заведующая лабораторией оценки профессиональных компетенций и развития взрослых МГПУ Анастасия Белуцкая, которая также назвала предложенную Мединским реформу «сложной проблемой, которая точно не сводится к тому, во сколько лет уже пора идти работать». «В цитате [Мединского] все так звучит, как будто сокращение образовательного цикла — это общая тенденция: что-то мы долго учим, как будто в XIX веке. Однако в XIX веке школьное обучение имело разную продолжительность. И дворянскую элиту, цвет общества, в школах гимназического типа учили долго. А в школах попроще как раз семь-восемь лет. Это признак социального расслоения, с которым боролась советская власть. Именно в СССР установили общую продолжительность обучения, которая неуклонно возрастала: сначала девять, потом десять, потом 11, приближаясь, по мере того как страна восстанавливалась после войны, к гимназическому типу», — напомнила ученая.

Председатель РОО «Единая независимая ассоциация педагогов», заместитель директора по учебно-методической работе ИППК Екатерина Морозова указала на необходимость просто объяснять детям, что не все должны идти в 10–11-й классы. Она напомнила, что сегодня в России активно развивается система среднего профессионального образования, и после девятого класса «не нужно бояться уходить в колледжи». Вместе с тем она согласилась с Мединским в том, что сегодня человек не будет конкурентоспособен только с одним образованием.