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Общество ,  
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Кремль назвал экспертной дискуссией идею Мединского о сокращении обучения

Песков назвал оправданной дискуссию Мединского о сокращении обучения в школах
Учиться 11 лет в школе — роскошь, и вскоре образование будет «спрессовано по времени», заявил накануне Мединский. В Кремле назвали его слова «экспертной дискуссией», отметив, что система образования должна подстраиваться под время
Фото: Елена Сикорская / Global Look Press
Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

Заявление помощника президента Владимира Мединского о необходимости «спрессовать по времени» среднее и высшее образование — это скорее экспертная дискуссия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока это скорее экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы и за, и против. Но, безусловно, эта дискуссия более чем оправданная. Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знаком ли Владимир Путин с идеей своего помощника.

О том, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, Мединский заявил накануне. По его словам, сокращение продолжительности среднего образования диктует время. «У нас 11 лет [обучения в школах], — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — говорил помощник президента.

Что касается высшего образования, то обучение в вузах в течение пяти-шести лет скоро также уйдет в прошлое, считает Мединский. По его словам, образование будет рассчитано на ближайшие десять лет, а потом «надо будет переучиваться», чтобы не оказаться неконкурентоспособным.

Эксперты оценили идею Мединского о сокращении времени обучения в школах
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Опрошенные РБК эксперты разделились во мнениях относительно идеи реформы школьной системы. Так, член комиссии по образованию общественной палаты Московской области, почетный профессор ВСОА (Восточно-Cибирской академии образования) Марина Воронова отметила, что школа — это не просто место получения знаний, но и важнейший институт социализации и взросления ребенка. По ее мнению, прежде чем сокращать школьный период, нужно убедиться, что другие ступени образования готовы к приему более молодых учеников и что существуют специалисты, которые могут помочь им в профессиональной ориентации и социализации. «Попытки сократить или изменить школьную систему без учета этих факторов — это популизм», — добавила Воронова.

С ней согласна кандидат психологических наук, заведующая лабораторией оценки профессиональных компетенций и развития взрослых МГПУ Анастасия Белуцкая, которая также назвала предложенную Мединским реформу «сложной проблемой, которая точно не сводится к тому, во сколько лет уже пора идти работать». «В цитате [Мединского] все так звучит, как будто сокращение образовательного цикла — это общая тенденция: что-то мы долго учим, как будто в XIX веке. Однако в XIX веке школьное обучение имело разную продолжительность. И дворянскую элиту, цвет общества, в школах гимназического типа учили долго. А в школах попроще как раз семь-восемь лет. Это признак социального расслоения, с которым боролась советская власть. Именно в СССР установили общую продолжительность обучения, которая неуклонно возрастала: сначала девять, потом десять, потом 11, приближаясь, по мере того как страна восстанавливалась после войны, к гимназическому типу», — напомнила ученая.

Председатель РОО «Единая независимая ассоциация педагогов», заместитель директора по учебно-методической работе ИППК Екатерина Морозова указала на необходимость просто объяснять детям, что не все должны идти в 10–11-й классы. Она напомнила, что сегодня в России активно развивается система среднего профессионального образования, и после девятого класса «не нужно бояться уходить в колледжи». Вместе с тем она согласилась с Мединским в том, что сегодня человек не будет конкурентоспособен только с одним образованием.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Илья Пламенев Илья Пламенев
школы Владимир Мединский Владимир Путин Дмитрий Песков реформа образования
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