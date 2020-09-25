Прокуратура решила ликвидировать «Церковь последнего завета» Виссариона

Руководители церкви задержаны, им предъявлены обвинения в создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами

Последователи «Церкви последнего завета» на Площади ангелов в поселении «Обитель Рассвета» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Красноярская краевая прокуратура направила в суд иск о ликвидации «Церкви последнего завета» и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Ведомство провело проверку деятельности этой религиозной организации.

«Полученными в рамках проверки экспертными заключениями подтверждается, что материалы «Церкви Последнего Завета» содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь», — отметили в прокуратуре.

Эксперты пришли к выводу, что учении Виссариона допускается признание «суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака», сообщили в надзорном ведомстве.