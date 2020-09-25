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Прокуратура решила ликвидировать «Церковь последнего завета» Виссариона

Руководители церкви задержаны, им предъявлены обвинения в создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами
Последователи &laquo;Церкви последнего завета&raquo; на Площади ангелов в поселении &laquo;Обитель Рассвета&raquo;
Последователи «Церкви последнего завета» на Площади ангелов в поселении «Обитель Рассвета» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Красноярская краевая прокуратура направила в суд иск о ликвидации «Церкви последнего завета» и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Ведомство провело проверку деятельности этой религиозной организации.

«Полученными в рамках проверки экспертными заключениями подтверждается, что материалы «Церкви Последнего Завета» содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь», — отметили в прокуратуре.

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Фото:vissarion.ru

Эксперты пришли к выводу, что учении Виссариона допускается признание «суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака», сообщили в надзорном ведомстве.

«На данный момент мы не готовы давать комментариев, поскольку позиция защиты находится в процессе разработки», — заявила РБК адвокат главы общины Сергея Торопа Ольга Маринкина.

22 сентября руководителей «Церкви последнего завета» (также известной как община Виссариона) задержали в Курагинском районе Красноярского края. Под стражей оказались глава религиозного объединения Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие ее руководители — Вадим Редькин и Владимир Ведерников. В операции были задействованы автоматчики и вертолеты.

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На следующий день Центральный районный суд Новосибирска арестовал всех руководителей секты. Им предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).

Следствие полагает, что для получения дохода лидеры секты привлекали деньги граждан, применяли к ним психологическое насилие. В результате такого длительного давления некоторым последователям религиозной организации был причинен тяжкий вред здоровью. В случае признания вины лидеров секты им может грозить штрафы до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до 12 лет.

«Церковь последнего завета», которая изначально называлась Общиной единой веры, была создана в 1991 году. Она существовала на законных основаниях и была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

Авторы
Владислав Гордеев, Роман Кирьянов
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