«Известия» узнали о предложении Греции возобновить полеты с Россией

Греция готова восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника на российском рынке авиаперевозок.

Один из собеседников газеты уточнил, что окончательное решение остается за российскими властями. По его словам, полеты возобновят, если положительное решение примет оперативный штаб и премьер-министр Михаил Мишустин подпишет соответствующее распоряжение.

Российский оперштаб пока рассматривает запуск по одному рейсу в неделю — из Москвы в Афины будет летать «Аэрофлот», рассказали собеседники издания.

Кроме того, Россия ведет переговоры по восстановлению сообщения с Кубой, Доминиканской Республикой и Мексикой, сообщил «Известиям» источник в одной из российских авиакомпаний.

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