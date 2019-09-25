СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах

СК установил, что в Петербурге действовали преступные группы, организовавшие фиктивные медцентры. В них пациентам диагностировали тяжелые заболевания и убеждали взять кредиты на лечение

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На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следователи завели 12 уголовных дел о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи установили, что в Петербурге под единым руководством долгое время действовали не менее четырех организованных преступных групп, которые создали на территории города фиктивные медицинские центры. В сообщении СК в числе таких «медучреждений» названы «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), центр «Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), центр «Верба» (ООО «Верба») и центр «Ювента» (ООО «Гермес»).

Участники преступных групп привлекали в свои центры преимущественно пожилых людей, которых убеждали в наличии у них тяжелых и даже смертельных заболеваний и необходимости скорейшего лечения. Если пациенты не могли позволить себе оплатить услуги центра, их принуждали к заключению кредитных договоров с банками.

«Людей убеждали, что отказ от прохождения незамедлительного лечения в указанных центрах негативным образом отразится на их здоровье и дальнейшем образе жизни, в результате они соглашались на заключение кредитных договоров, денежные средства по которым впоследствии переводились на счета, подконтрольные организаторам и участникам преступных групп, и распределялись указанными лицами по своему усмотрению», — отмечает СК.