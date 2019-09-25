Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
С Байконура запустили последнюю ракету «Союз-ФГ» Общество, 16:58 Украинский призывник женился на двоюродной бабушке ради отсрочки от армии Общество, 16:58 Почему продажи Hyundai растут на фоне стагнации рынка в России РБК и Genesis, 16:49 Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Политика, 16:46 Глава избиркома Санкт-Петербурга ответил на замечания Памфиловой Политика, 16:46 МЧС разработало требования пожарной безопасности к палаткам Общество, 16:44 Лавров заявил о готовности Зеленского урегулировать конфликт в Донбассе Политика, 16:43 СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах Общество, 16:35 Зеленский показал во время выступления в ООН пулю калибром 12,7 мм Политика, 16:32 Емельяненко снова проведет бой. Как прошли последние поединки легенды ММА Спорт, 16:32 Песков заявил о подготовке визита Путина в Венгрию Политика, 16:29 Возле нефтепровода в Подмосковье нашли пакет со взрывчаткой Общество, 16:26 Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины Политика, 16:25 Зеленский опубликовал фото с Трампом Политика, 16:11
Общество ,  
0 
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
СК установил, что в Петербурге действовали преступные группы, организовавшие фиктивные медцентры. В них пациентам диагностировали тяжелые заболевания и убеждали взять кредиты на лечение
Фото: sledcom.ru

На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следователи завели 12 уголовных дел о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи установили, что в Петербурге под единым руководством долгое время действовали не менее четырех организованных преступных групп, которые создали на территории города фиктивные медицинские центры. В сообщении СК в числе таких «медучреждений» названы «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), центр «Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), центр «Верба» (ООО «Верба») и центр «Ювента» (ООО «Гермес»).

Участники преступных групп привлекали в свои центры преимущественно пожилых людей, которых убеждали в наличии у них тяжелых и даже смертельных заболеваний и необходимости скорейшего лечения. Если пациенты не могли позволить себе оплатить услуги центра, их принуждали к заключению кредитных договоров с банками.

Общество
В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки

«Людей убеждали, что отказ от прохождения незамедлительного лечения в указанных центрах негативным образом отразится на их здоровье и дальнейшем образе жизни, в результате они соглашались на заключение кредитных договоров, денежные средства по которым впоследствии переводились на счета, подконтрольные организаторам и участникам преступных групп, и распределялись указанными лицами по своему усмотрению», — отмечает СК.

Следователи уже выявили 12 эпизодов мошенничества, в результате чего обманутые граждане лишились более 1,5 млн руб.

В Главное следственное управление в Петербурге были доставлены 11 человек, с ними проводятся следственные действия. По местам жительства и в вышеуказанных медицинских центрах проводится около 40 обысков. Следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности и ищут других причастных.

По данным «Мойка 78», потерпевшими по делу проходят более десяти человек.

Автор: Юлия Выродова
Теги: медицинский центр, клиника, мошенничество, диагноз
Материалы по теме
После смерти Марьянова СКР возбудил дело против директора медцентра
Общество
Росздравнадзор закрыл в Москве подпольную клинику пластической хирургии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter