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В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки

В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры. Сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета по региону.

Обвинение предъявлено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). По данным следствия, 35-летняя женщина проводила косметологические процедуры в арендованном кабинете на улице Кастанаевская на западе Москвы. 14 июля 2019 года во время одной из процедур она ввела клиентке 1989 года рождения неназванный препарат, после чего той стало плохо и она скончалась от анафилактического шока.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову сообщило, что 14 июля этого года тело девушки 1989 года рождения было найдено в медицинском кабинете на улице Кастанаевская, куда она пришла на массаж лица. Со слов космолога, другие процедуры ей не проводились. Представитель СК отметила, что при осмотре тела на лице и туловище были обнаружены многочисленные точечные раны, похожие на следы уколов. Родственники погибшей сообщили, что за несколько дней до массажа девушка посещала других специалистов для проведения косметологических процедур.

Теги: Москва, медицинские услуги, смерть
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