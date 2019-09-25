Росрыболовство предложило ограничить авиаперевозки икры в багаже

В Росрыболовстве предлагают ввести ограничение на провоз красной икры в самолетах. Сейчас же как пассажиры, так и экипажи пользуются отсутствием контроля, считают в ведомстве

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже — граждане смогут провозить без сопроводительных документов не более 10 кг. Такое предложение Шестаков озвучил на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, передает корреспондент РБК.

По словам Шестакова, сейчас основная проблема, связанная с незаконным оборотом лососевой икры, — «практика использования физическими лицами, причем не только пассажирами, но в основном командами — бортпроводниками, пилотами — багажных мест при авиаперевозках в багаже искры лососевых партиями более 25 кг».

Эти партии предназначены для дальнейшей перепродажи, но при этом не проходят ветеринарный контроль, не имеют документов, подтверждающих качество и безопасность, и, как правило, нелегального происхождения, подчеркивает глава Росрыболовства.

Эта возможность позволяет реализовывать браконьерскую продукцию. «По разным оценкам, объем таких перевозок составляет более 200 т», — сказал он.

В ведомстве считают, что нужно поручить Минсельхозу вместе с Россельхознадзором, Росрыболовством и другими заинтересованными органами подготовить проекты нормативных актов, предусматривающих наличие ветеринарных документов при транспортировке икры лососевых, добавил Шестаков.