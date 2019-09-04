Роскачество дало рекомендации по выбору качественной рыбы и икры

При покупке красной рыбы и икры следует отдавать предпочтение продуктам, сделанным по ГОСТу. О критериях выбора товаров «РИА Новости» сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

В первую очередь нужно обращать внимание на внешний вид рыбы и ее запах. Цвет мяса должен быть однородным, а у качественного филе будет тонкий слой прозрачной глазури, который блестит на срезе. Протасов также отметил, что «консистенция рыбы не должна быть слишком волокнистой». Такая особенность свидетельствует о том, что рыба растаяла, а затем ее повторно заморозили.

При покупке икры стоит посмотреть на дату производства, маркировку и внешний вид, а также условия хранения в точке, где продается товар. Цифры на жестяной банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными, упаковка должна храниться при минус четырех—шести градусах, а также не должна быть вздутой. Хорошую икру, по словам Протасова, производят в тот месяц, когда лосось идет на нерест, — в среднем с середины мая по октябрь—декабрь.

Кроме того, икра разных видов лососевых может различаться по вкусу и виду. Многие производители пользуются этим, и в банке с надписью «лососевая икра», может быть «что угодно», вплоть до «намешанной каши из всех видов», передает слова Протасова агентство.