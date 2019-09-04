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Роскачество дало рекомендации по выбору качественной рыбы и икры

При покупке красной рыбы и икры следует отдавать предпочтение продуктам, сделанным по ГОСТу. О критериях выбора товаров «РИА Новости» сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

В первую очередь нужно обращать внимание на внешний вид рыбы и ее запах. Цвет мяса должен быть однородным, а у качественного филе будет тонкий слой прозрачной глазури, который блестит на срезе. Протасов также отметил, что «консистенция рыбы не должна быть слишком волокнистой». Такая особенность свидетельствует о том, что рыба растаяла, а затем ее повторно заморозили.

При покупке икры стоит посмотреть на дату производства, маркировку и внешний вид, а также условия хранения в точке, где продается товар. Цифры на жестяной банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными, упаковка должна храниться при минус четырех—шести градусах, а также не должна быть вздутой. Хорошую икру, по словам Протасова, производят в тот месяц, когда лосось идет на нерест, — в среднем с середины мая по октябрь—декабрь.

Кроме того, икра разных видов лососевых может различаться по вкусу и виду. Многие производители пользуются этим, и в банке с надписью «лососевая икра», может быть «что угодно», вплоть до «намешанной каши из всех видов», передает слова Протасова агентство.

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Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры

Таким образом, следует выбирать продукты, сделанные по ГОСТу, так как это обязывает производителя указывать вид рыбы, у которой взяли икру. У товара первой категории икринки будут одинаковые по размеру и цвету, отметили в Роскачестве. Для такого продукта характерна густая консистенция, рассыпчатость, приятный запах и небольшое содержание соли.

В 2018 году, по оценке Роскачества, лучшими производителями красной икры стали икра кеты «Тунайча», икра горбуши Globus и икра нерки «Очень» в ценовом диапазоне от 328 до 408 рублей. Они заняли первые три места с результатом пять баллов. В топ-10 также вошли «СРК», «Сделано в море», «Русский рыбный мир», ARO, «Тунгуттун», Oyster, «Русское море».

Теги: Роскачество, рыба и морепродукты
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