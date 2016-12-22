Ликсутов рассказал о новых ограничениях скорости в Москве

Власти Москвы увеличат количество участков, где будет разрешено движение со скоростью 80 км/ч, рассказал Максим Ликсутов. В то же время на части центральных улиц появится ограничение в 40 км/ч.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В 2019 году столичные власти изменят скоростной режим движения автомобилей на некоторых улицах Москвы. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Чиновник пояснил, что проект соответствующего постановления правительства Москвы уже подготовлен, сейчас он проходит согласование в ГИБДД, документ планируется принять до конца года. На некоторых улицах власти разрешат движение с более высокой скоростью, чем сейчас, однако на других планируется ограничить скорость 40 км/ч.

«Мы восстанавливаем скоростной режим, который был ограничен на время проведения реконструкции и ремонтных работ. Кроме того, мы проанализировали положение дел на ряде вылетных магистралей, где уже снизилась аварийность, были убраны наземные пешеходные переходы, дорога расширилась, изменилась ее геометрия. Здесь также разумно увеличить разрешенную скорость», — рассказал Ликсутов. По его словам, разрешенная скорость движения будет увеличена с 60 до 80 км/ч, в частности, на Варшавском шоссе на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАД до Молодцовского проезда.

В то же время в на некоторых улицах в центре города будет установлено ограничение в 40 км/ч, причем сделано это будет для того, чтобы реальная скорость автомобилей не превышала 60 км/ч.

«Мы хотим добиться, чтобы автомобили ездили в таких местах со скоростью не более 60 км/ч. Но поскольку по законодательству за превышение менее чем на 20 км/ч не штрафуют, знаки будут установлены с ограничением 40 км/ч», — рассказал чиновник.

Окончательный список улиц еще не утвержден, часть предложений будет выноситься на голосование в «Активном гражданине», заметил Ликсутов.

В мае Ликсутов также обещал, что в Москве пока не будет повышаться стоимость парковки. Кроме того, он уточнил, что власти не планируют расширять зону платных парковок на Новую Москву. По его словам, создание платных парковок в Новой Москве будет зависеть от ситуации. ​Заммэра также добавил, что 100% средств, полученных от платных парковок, идут на благоустройство столицы.