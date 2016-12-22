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Комику Биллу Косби вынесли приговор за сексуальное насилие
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Комику Биллу Косби вынесли приговор за сексуальное насилие
Общество, 22:11
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Комику Биллу Косби вынесли приговор за сексуальное насилие
Американского комика Билла Косби приговорили к тюремному заключению на срок от трех до десяти лет за сексуальное насилие, совершенное более десяти лет назад. Ранее виновным его признал суд присяжных
Билл Косби (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Американского комика Билла Косби приговорили к тюремному заключению на срок от трех до десяти лет за сексуальное насилие, совершенное более десяти лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Судья Стивен О'Нил постановил, что Косби должен будет сообщать властям о месте его проживания. Также его имя будет внесено в список преступников, который передадут его соседям и в ближайшие школы.

В апреле суд присяжных в Пенсильвании признал Косби виновным по трем пунктам обвинения. Тогда 81-летний комик находился под домашним арестом.

Обвинение против Косби основано на показаниях сотрудницы университета Темпл Андреа Костанд, которая утверждает, что в 2004 году Косби «накачал» ее наркотическим препаратом, после чего изнасиловал. В 2015 году комик признался, что использовал снотворное, чтобы склонять женщин к близости.

Всего более 50 женщин утверждали, что с ними комик поступил подобным образом. Срок давности по большинству преступлений уже истек. В декабре 2014 года на Косби подали в суд за изнасилование несовершеннолетней Джуди Хут в 1974 году. В случае с ней срок давности может быть продлен, так как речь шла о несовершеннолетней.

В мае 2018 года Косби исключили из Академии киноискусств за нарушение правил, которые были приняты после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Косби — стендап-комик, сценарист, режиссер и актер. Он стал популярным благодаря сериалу «Я шпион». На американском телевидении у него было несколько своих шоу, в том числе «Шоу Билла Косби» и «Шоу Косби». Также он снялся в фильмах «Возвращение в страну Оз» (1974), «Леонард шестой» (1987), «Папа — привидение» (1990) и других. Косби несколько раз удостаивался премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми», также у него есть собственная звезда на Аллее славы в Голливуде.

Теги: комик , приговор
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