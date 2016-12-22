Еще один фигурант списка Титова вернулся в Россию

25 сентября, во вторник, еще один фигурант списка Титова — юрист Дмитрий Паньков — вернулся в Россию под подписку о невыезде. Он обвинялся в разглашении коммерческой тайны и срыве сделки на 700 млн руб.

Борис Титов (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

О том, что Паньков вернулся в Москву и приземлился в аэропорту Шереметьево днем во вторник, 25 сентября, РБК рассказали два собеседника в аппарате би​знес-омбудсмена Бориса Титова. В отношении юриста избрана подписка о невыезде, сейчас он находится в межмуниципальном отделе МВД «Одинцовское», рассказал РБК Дмитрий Григориади, представитель Титова, встречавший Панькова в аэропорту.

Паньков подтвердил РБК, что по прилете прошел паспортный контроль, его никто не задерживал, а в отделении МВД «Одинцовское» после допроса ему избрали подписку о невыезде и предложили рассмотреть вопрос о прекращении преследования в связи с примирением сторон. Паньков отметил, что благодарен Титову и намерен с ним встретиться в ближайшие дни.

«Паньков прилетел в 16:40, из Хитроу, в аэропорту ему выдали российский паспорт, так как он отказался от политического убежища в Великобритании», — рассказал Григориади РБК, отметив, что сейчас Паньков «продолжает знакомиться с раннее назначенными экспертизами в отделении МВД».

Кипрский спор

В 2011–2015 годах Дмитрий Паньков работал в ООО «Дело-Центр», где при поступлении на работу подписал обязательство о неразглашении коммерческой тайны. В ноябре 2016 года МВД России возбудило против него уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК (разглашение коммерческой тайны).

По версии следствия, юрист от имени кипрской компании Lanuria Ltd в июле 2016 года отправил в окружной суд Лимассола заявление о наложении ареста на активы ООО «Дело-Центр». К иску он приложил подписанное им заявление, содержащее полученную в «Дело-Центре» информацию об активах этой фирмы.

Кипрский суд наложил судебные запреты на «Дело-Центр» и аффилированные с ней компании по всему миру, среди которых 50% в компании ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», 49% из которых планировалось продать логистической корпорации DP World. Стоимость акций составляла 700 млн руб. В результате сделка сорвалась. Сам Паньков с апреля 2016 года живет на Кипре, в России в декабре 2016 года ему была заочно присуждена подписка о невыезде, с июля 2017 года его объявили в розыск и в том же месяце обвинили в разглашении тайны компании. Затем Панькова объявили в международный розыск, а в сентябре 2017 года Одинцовский городской суд заочно арестовал его.

Согласно позиции Панькова, суд не может являться адресатом незаконного разглашения сведений, в подписанным им обязательстве о неразглашении коммерческой тайны указано, что оно действует только на период работы в ООО «Дело-Центр» и только в отношении данного общества. А владельцами ООО «НУТЭП» на момент вынесения приказа судом Лимассола в июне 2016 были ООО «ТрансТерминал — Холдинг» и компания «Атокса ЛТД», а не «Дело-Центр».

В начале 2000-х годов Паньков работал юристом у Сергея Капчука — другого фигуранта списка Титова, в то время владельца Нижнесалдинского металлургического завода, в прошлом депутата заксобрания Свердловской области. Капчук потерял контроль над предприятием после столкновения с представителями организованной преступной группировки «Уралмаш». Затем на него было заведено уголовное дело о мошенничестве со средствами «Свердловской железной дороги». В 2005 году он эмигрировал сначала в ОАЭ, а затем в Великобританию, но смог вернуться в Россию по линии списка Титова.

«Паньков — особый случай, я с ним выходил на связь недавно, — рассказал Капчук РБК. — Он мой бывший юрист, во время захвата завода [группировкой «Уралмаш» в 2001 году] был совсем молодым парнем. Так получилось, что он оказался в списке Титова, вышел на меня, по нему я общался с Борисом Юрьевичем, и он сказал: «Пусть приезжает, давай ему отмашку». Я позвонил, передал это. Паньков помирился со своим оппонентом, и нет оснований для преследований». По его словам, юрист должен был прилететь еще 11 сентября, но не успел получить паспорт от британской эмиграционной службы.

Список Титова

Так называемый список Титова был составлен по итогам встречи 3 февраля уполномоченного при президенте по правам предпринимателей с бизнесменами, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне. На встрече присутствовали в том числе бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, соратник Алексея Навального и предприниматель Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Бизнес-омбудсмен обсуждал с ним возможность возвращения. По возвращении в Россию Титов передал список президенту Владимиру Путину.

Заявки на возвращение подали 34 бизнесмена, которые скрываются в Великобритании, США, Испании, Греции и на Украине.

Представитель омбудсмена Дмитрий Григориади описал РБК критерии отбора заявителей: в делах обратившихся не должно было быть криминала и доводы бизнесменов о своей невиновности заслуживали внимания. Предложенный Титовым механизм представляет собой смену заочного ареста на подписку о невыезде или обязательную явку. За эти гарантии заявители дают свой адрес и соглашаются на сотрудничество со следствием.

Вернуться в Россию сейчас удалось Сергею Капчуку, гендиректору компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнесту Киму и Андрею Каковкину из Ростова-на-Дону, а также гендиректору «КЦ Агро-Информ» Алексею Кузнецову. Был отменен международный розыск и принято решение о продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении калужского предпринимателя Леонида Кураева, бывшего владельца холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова, бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, владельца СК «Славяне» Юрия Погибы и предпринимателя Евгения Петрова.