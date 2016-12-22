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Еще один фигурант списка Титова вернулся в Россию
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Еще один фигурант списка Титова вернулся в Россию
Общество, 22:00
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Еще один фигурант списка Титова вернулся в Россию
25 сентября, во вторник, еще один фигурант списка Титова — юрист Дмитрий Паньков — вернулся в Россию под подписку о невыезде. Он обвинялся в разглашении коммерческой тайны и срыве сделки на 700 млн руб.
Борис Титов (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

О том, что Паньков вернулся в Москву и приземлился в аэропорту Шереметьево днем во вторник, 25 сентября, РБК рассказали два собеседника в аппарате би​знес-омбудсмена Бориса Титова. В отношении юриста избрана подписка о невыезде, сейчас он находится в межмуниципальном отделе МВД «Одинцовское», рассказал РБК Дмитрий Григориади, представитель Титова, встречавший Панькова в аэропорту.

Паньков подтвердил РБК, что по прилете прошел паспортный контроль, его никто не задерживал, а в отделении МВД «Одинцовское» после допроса ему избрали подписку о невыезде и предложили рассмотреть вопрос о прекращении преследования в связи с примирением сторон. Паньков отметил, что благодарен Титову и намерен с ним встретиться в ближайшие дни.

«Паньков прилетел в 16:40, из Хитроу, в аэропорту ему выдали российский паспорт, так как он отказался от политического убежища в Великобритании», — рассказал Григориади РБК, отметив, что сейчас Паньков «продолжает знакомиться с раннее назначенными экспертизами в отделении МВД».

Кипрский спор

В 2011–2015 годах Дмитрий Паньков работал в ООО «Дело-Центр», где при поступлении на работу подписал обязательство о неразглашении коммерческой тайны. В ноябре 2016 года МВД России возбудило против него уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК (разглашение коммерческой тайны).

По версии следствия, юрист от имени кипрской компании Lanuria Ltd в июле 2016 года отправил в окружной суд Лимассола заявление о наложении ареста на активы ООО «Дело-Центр». К иску он приложил подписанное им заявление, содержащее полученную в «Дело-Центре» информацию об активах этой фирмы.

Кипрский суд наложил судебные запреты на «Дело-Центр» и аффилированные с ней компании по всему миру, среди которых 50% в компании ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», 49% из которых планировалось продать логистической корпорации DP World. Стоимость акций составляла 700 млн руб. В результате сделка сорвалась. Сам Паньков с апреля 2016 года живет на Кипре, в России в декабре 2016 года ему была заочно присуждена подписка о невыезде, с июля 2017 года его объявили в розыск и в том же месяце обвинили в разглашении тайны компании. Затем Панькова объявили в международный розыск, а в сентябре 2017 года Одинцовский городской суд заочно арестовал его.

Согласно позиции Панькова, суд не может являться адресатом незаконного разглашения сведений, в подписанным им обязательстве о неразглашении коммерческой тайны указано, что оно действует только на период работы в ООО «Дело-Центр» и только в отношении данного общества. А владельцами ООО «НУТЭП» на момент вынесения приказа судом Лимассола в июне 2016 были ООО «ТрансТерминал — Холдинг» и компания «Атокса ЛТД», а не «Дело-Центр».

В начале 2000-х годов Паньков работал юристом у Сергея Капчука — другого фигуранта списка Титова, в то время владельца Нижнесалдинского металлургического завода, в прошлом депутата заксобрания Свердловской области. Капчук потерял контроль над предприятием после столкновения с представителями организованной преступной группировки «Уралмаш». Затем на него было заведено уголовное дело о мошенничестве со средствами «Свердловской железной дороги». В 2005 году он эмигрировал сначала в ОАЭ, а затем в Великобританию, но смог вернуться в Россию по линии списка Титова.

«Паньков — особый случай, я с ним выходил на связь недавно, — рассказал Капчук РБК. — Он мой бывший юрист, во время захвата завода [группировкой «Уралмаш» в 2001 году] был совсем молодым парнем. Так получилось, что он оказался в списке Титова, вышел на меня, по нему я общался с Борисом Юрьевичем, и он сказал: «Пусть приезжает, давай ему отмашку». Я позвонил, передал это. Паньков помирился со своим оппонентом, и нет оснований для преследований». По его словам, юрист должен был прилететь еще 11 сентября, но не успел получить паспорт от британской эмиграционной службы.

Список Титова: кто из беглых бизнесменов захотел вернуться в Россию Еще 8 фото
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Список Титова

Так называемый список Титова был составлен по итогам встречи 3 февраля уполномоченного при президенте по правам предпринимателей с бизнесменами, скрывающимися от российского правосудия в Лондоне. На встрече присутствовали в том числе бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, соратник Алексея Навального и предприниматель Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Бизнес-омбудсмен обсуждал с ним возможность возвращения. По возвращении в Россию Титов передал список президенту Владимиру Путину.

Заявки на возвращение подали 34 бизнесмена, которые скрываются в Великобритании, США, Испании, Греции и на Украине.

Представитель омбудсмена Дмитрий Григориади описал РБК критерии отбора заявителей: в делах обратившихся не должно было быть криминала и доводы бизнесменов о своей невиновности заслуживали внимания. Предложенный Титовым механизм представляет собой смену заочного ареста на подписку о невыезде или обязательную явку. За эти гарантии заявители дают свой адрес и соглашаются на сотрудничество со следствием.

Вернуться в Россию сейчас удалось Сергею Капчуку, гендиректору компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнесту Киму и Андрею Каковкину из Ростова-на-Дону, а также гендиректору «КЦ Агро-Информ» Алексею Кузнецову. Был отменен международный розыск и принято решение о продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении калужского предпринимателя Леонида Кураева, бывшего владельца холдинга «Авиачартер» Михаила Шаманова, бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, владельца СК «Славяне» Юрия Погибы и предпринимателя Евгения Петрова.

Авторы: Владимир Дергачев, Мария Кокорева.
Теги: Борис Титов , Уголовное дело , Кипр
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