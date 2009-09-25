ЧП в Голландии: Возле Роттердама столкнулись сразу три поезда

В Нидерландах в окрестностях Роттердама в результате столкновения одного пассажирского и двух грузовых поездов пострадали несколько человек, передает Би-би-си.

Точное число пострадавших неизвестно, однако, как следует из сообщения местной полиции, ни один из 150 пассажиров поезда, курсирующего между Нидерландами и Бельгией, не был серьезно ранен.

Исключением стал лишь машинист одного из грузовых поездов, который оказался зажатым в кабине.

Пока неизвестно, что стало причиной инцидента. В настоящий момент движение по железнодорожной ветке полностью остановлено, на месте работают полиция и спасатели.

Напомним, последний раз подобный инцидент произошел в Роттердаме в 2006г. Тогда грузовой поезд столкнулся с пустым пассажирским составом. К счастью, обошлось без жертв.