ЧП в Голландии: Возле Роттердама столкнулись сразу три поезда
Общество, 25 сен 2009, 08:31
0
ЧП в Голландии: Возле Роттердама столкнулись сразу три поезда
В Нидерландах в окрестностях Роттердама в результате столкновения одного пассажирского и двух грузовых поездов пострадали несколько человек, передает Би-би-си.
Точное число пострадавших неизвестно, однако, как следует из сообщения местной полиции, ни один из 150 пассажиров поезда, курсирующего между Нидерландами и Бельгией, не был серьезно ранен.
Исключением стал лишь машинист одного из грузовых поездов, который оказался зажатым в кабине.
Пока неизвестно, что стало причиной инцидента. В настоящий момент движение по железнодорожной ветке полностью остановлено, на месте работают полиция и спасатели.
Напомним, последний раз подобный инцидент произошел в Роттердаме в 2006г. Тогда грузовой поезд столкнулся с пустым пассажирским составом. К счастью, обошлось без жертв.