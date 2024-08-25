Умер главный конструктор «Искандера-М» Олег Мамалыга

В 91 год скончался создатель ОТРК «Искандер-М» Олег Мамалыга, всю жизнь работавший в конструкторском бюро в Коломне. Конструктор также участвовал в разработке ракет «Точка» и первых советских противотанковых комплексов

Олег Мамалыга (Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости)

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга скончался в 91 год, сообщил холдинг «Высокоточные комплексы».

«Руководство и коллектив холдинга «Высокоточные комплексы» выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Ивановича», — говорится в сообщении.

Мамалыга родился 4 апреля 1933 года, окончил Ленинградский военно-механический институт и был распределен в Специальное конструкторское бюро в Коломне. Сейчас оно входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км. Обладают возможностью установки ядерных боеголовок. В состав ОТРК входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения и комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства. Эти ОТРК стали основой для ракетного комплекса «Кинжал». «Искандеры» в том числе есть на вооружении Белоруссии, Армении и Алжира. Российские «Искандеры» участвуют в нанесении ударов по ВСУ в ходе военной операции. Video

Мамалыга принимал участие в разработке первых советских противотанковых ракетных комплексов («Шмель», «Малютка»), межконтинентальной ракеты «Гном», тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов («Точка», «Ока», «Ока-У»). Первый запуск «Искандера» состоялся 18 февраля 1993 года, а в 2006-м его приняли на вооружение.

Мамалыга был удостоен орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знака Почета», стал лауреатом Государственной премии и премии правительства России. Также конструктор был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.