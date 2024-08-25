Умер главный конструктор «Искандера-М» Олег Мамалыга
Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга скончался в 91 год, сообщил холдинг «Высокоточные комплексы».
«Руководство и коллектив холдинга «Высокоточные комплексы» выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Ивановича», — говорится в сообщении.
Мамалыга родился 4 апреля 1933 года, окончил Ленинградский военно-механический институт и был распределен в Специальное конструкторское бюро в Коломне. Сейчас оно входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы».
состоялся 18 февраля 1993 года, а в 2006-м его приняли на вооружение.
«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км. Обладают возможностью установки ядерных боеголовок.
В состав ОТРК входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации, машина жизнеобеспечения и комплект арсенального оборудования и учебно-тренировочные средства.
Эти ОТРК стали основой для ракетного комплекса «Кинжал». «Искандеры» в том числе есть на вооружении Белоруссии, Армении и Алжира. Российские «Искандеры» участвуют в нанесении ударов по ВСУ в ходе военной операции.
Мамалыга был удостоен орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знака Почета», стал лауреатом Государственной премии и премии правительства России. Также конструктор был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
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