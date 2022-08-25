Создание комплекса протонной терапии в Москве отложили из-за санкций

Производство оборудования для комплекса протонной терапии (для лечения пациентов со сложной онкологией) Курчатовского института решили отложить на два года из-за санкций — Финляндия прекратила поставки необходимых материалов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

НИЦ «Курчатовский институт» предложил сдвинуть сроки проекта по созданию комплекса протонной лучевой терапии и перераспределить почти 355 млн руб. бюджета, предусмотренного в 2022 году на аванс по изготовлению технологически сложного оборудования. Это следует из документов, опубликованных на портале проектов нормативно-правовых актов. Автором проекта указано Минобрнауки.

Согласно изначальному графику, во второй половине 2022 года планировалось запустить производство нестандартизированного оборудования и необходимой инфраструктуры, однако расходы не удалось осуществить «из-за резко изменившейся геополитической обстановки и связанных с этими изменениями санкциями», указывается в пояснительной записке.

«Предприятия-изготовители оказались в условиях отсутствия необходимых для изготовления материалов, были вынуждены значительно изменить сроки поставок, чтобы выиграть время для поиска новых поставщиков», — подчеркивается в документе.

Речь идет о производстве протонного синхротрона на энергию ускоренных протонов 250 МэВ, а также лучевых установок. Проблема возникла с поставкой бескислородной меди, необходимой, в частности, для изготовления резонаторов линейного ускорителя, обмоток магнитов ускорителя, каналов транспортировки и других деталей, отмечается в пояснительной записке. Как отмечают в институте, поставка «монопольно выполнялась финской компанией и была в одночасье прекращена».

В апреле Курчатовский институт обратился в Минпромторг с просьбой рассмотреть вопросы импортозамещения, указывается в пояснительной записке. «В настоящее время предпринимаются меры для исправления ситуации, но понятно, что на это потребуется время», — подчеркивается в документе. В связи с этим Курчатовский институт предложил перераспределить бюджет и перенести расходы по авансированию производства на 2024 год, «когда будут отлажены альтернативные пути поставки материалов».

РБК направил запрос в Минпромторг и НИЦ «Курчатовский институт». В пресс-службе Минобрнауки посоветовали обратиться в Курчатовский институт.

Ранее правительство приняло решение выделить 1,83 млрд руб. из бюджета на создание комплекса протонной лучевой терапии на базе Курчатовского института. На эти средства институт должен реконструировать корпус № 145 в Москве, создав на его базе центр протонной лучевой терапии для круглогодичного лечения пациентов со сложными раковыми заболеваниями (до 600 пациентов в год). Комплекс должен открыться в 2025 году.

Читайте на РБК Pro Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи Pro «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными «Я смогу тебя уволить»: к чему приводит дружба начальника с подчиненными Инструкции Pro Что происходит с командами, зарплатой и мотивацией в фармкомпаниях Что происходит с командами, зарплатой и мотивацией в фармкомпаниях Исследования Pro Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников Мстители: как не допустить потерю ценной информации по вине сотрудников Статьи Pro Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли Инструкции Pro Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип Инструкции Pro Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании Кейсы Pro Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача Инструкции

Среди других задач комплекса — разработка опытных образцов оборудования и технологий лечения сложных онкологических заболеваний, что позволит в дальнейшем использовать методы в медицинских учреждениях. На сайте института указывается, что пучки протонов и ионов углерода являются наиболее совершенным инструментом для лечения онкологических заболеваний. Подобный проект в России реализуется впервые, указывали в институте.