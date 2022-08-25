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Создание комплекса протонной терапии в Москве отложили из-за санкций

Производство оборудования для комплекса протонной терапии (для лечения пациентов со сложной онкологией) Курчатовского института решили отложить на два года из-за санкций — Финляндия прекратила поставки необходимых материалов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

НИЦ «Курчатовский институт» предложил сдвинуть сроки проекта по созданию комплекса протонной лучевой терапии и перераспределить почти 355 млн руб. бюджета, предусмотренного в 2022 году на аванс по изготовлению технологически сложного оборудования. Это следует из документов, опубликованных на портале проектов нормативно-правовых актов. Автором проекта указано Минобрнауки.

Согласно изначальному графику, во второй половине 2022 года планировалось запустить производство нестандартизированного оборудования и необходимой инфраструктуры, однако расходы не удалось осуществить «из-за резко изменившейся геополитической обстановки и связанных с этими изменениями санкциями», указывается в пояснительной записке.

«Предприятия-изготовители оказались в условиях отсутствия необходимых для изготовления материалов, были вынуждены значительно изменить сроки поставок, чтобы выиграть время для поиска новых поставщиков», — подчеркивается в документе.

Речь идет о производстве протонного синхротрона на энергию ускоренных протонов 250 МэВ, а также лучевых установок. Проблема возникла с поставкой бескислородной меди, необходимой, в частности, для изготовления резонаторов линейного ускорителя, обмоток магнитов ускорителя, каналов транспортировки и других деталей, отмечается в пояснительной записке. Как отмечают в институте, поставка «монопольно выполнялась финской компанией и была в одночасье прекращена».

В апреле Курчатовский институт обратился в Минпромторг с просьбой рассмотреть вопросы импортозамещения, указывается в пояснительной записке. «В настоящее время предпринимаются меры для исправления ситуации, но понятно, что на это потребуется время», — подчеркивается в документе. В связи с этим Курчатовский институт предложил перераспределить бюджет и перенести расходы по авансированию производства на 2024 год, «когда будут отлажены альтернативные пути поставки материалов».

РБК направил запрос в Минпромторг и НИЦ «Курчатовский институт». В пресс-службе Минобрнауки посоветовали обратиться в Курчатовский институт.

Ранее правительство приняло решение выделить 1,83 млрд руб. из бюджета на создание комплекса протонной лучевой терапии на базе Курчатовского института. На эти средства институт должен реконструировать корпус № 145 в Москве, создав на его базе центр протонной лучевой терапии для круглогодичного лечения пациентов со сложными раковыми заболеваниями (до 600 пациентов в год). Комплекс должен открыться в 2025 году.

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Среди других задач комплекса — разработка опытных образцов оборудования и технологий лечения сложных онкологических заболеваний, что позволит в дальнейшем использовать методы в медицинских учреждениях. На сайте института указывается, что пучки протонов и ионов углерода являются наиболее совершенным инструментом для лечения онкологических заболеваний. Подобный проект в России реализуется впервые, указывали в институте.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Курчатовский институт физика Финляндия санкции Импортозамещение онкология Москва
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