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МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

МАК назвал причиной крушения SSJ-100 в 2024-м неверную установку датчиков
Причиной авиакатастрофы 12 июля 2024 года стала неправильная установка датчиков угла атаки. Накладки датчиков углов атаки левого и правого бортов были перепутаны. Перед вылетом самолет проходил обслуживание, полет был тестовым
Обстановка на месте крушения самолета SSJ-100,&nbsp;12 июля 2024 года
Обстановка на месте крушения самолета SSJ-100, 12 июля 2024 года (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпромавиа» в Подмосковье 12 июля 2024 года. Причиной авиакатастрофы стала неправильная установка датчиков угла атаки, следует из окончательного отчета МАК.

«Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований руководства по технической эксплуатации RRJ-95 в процессе технического обслуживания воздушного судна на авиаремонтном предприятии», — сказано в документе.

Датчики углов атаки — это угол между хордой крыла и вектором набегающего потока воздуха. О том, что их неправильная установка является предварительной версией крушения, ранее говорил источник РБК. Эти датчики позиционируют самолет в пространстве.

При ошибке во время монтажа датчики передают в систему управления некорректные данные. «Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно. Перед вылетом судно проходило регламентное техническое обслуживание. Полет, который за этим состоялся, носил тестовый характер, чтобы испытать работу систем и агрегатов», — сообщал РБК собеседник.

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Фото:Министерство транспорта Турции

Самолет начал падать из-за перехода на снижение и превышения максимальной скорости. Причиной первого стали данные, поступавшие от неправильно установленных датчиков. Второе же стало следствием ошибки экипажа, который не смог понять причины странной реакции самолета на команды управления. В отчете подчеркивается, что рекомендаций пилотам, как действовать при отказе датчиков угла атаки на SSJ-100, нет.

МАК рекомендовал ПАО «Яковлев», на заводе которого самолет проходил обслуживание перед вылетом, строго соблюдать требования руководства по технической эксплуатации по замене датчиков угла атаки. Для пилотов разработали рекомендации, как действовать в ситуации отказа этих датчиков.

Расследование было завершено 16 июля 2025 года.

SSJ-100 с регистрационным номером RA-8904, принадлежавший авиакомпании «Газпром авиа», потерпел крушение 12 июля 2024 года. Борт летел с подмосковного аэродрома в Луховицах в московский аэропорт Внуково и разбился к западу от деревни Апраксино Коломенского района Московской области.

На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Пассажиров в самолете не было.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Sukhoi SSJ100 авиакатастрофа Газпром авиа
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