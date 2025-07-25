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Общество ,  
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Власти представили новый дизайн схемы московского метро

В Москве обновили дизайн схемы метрополитена. Теперь для оформления использованы только плавные линии, также на карте изобразили крупные парки в пешей доступности от метро. Последний раз дизайн схемы кардинально менялся в 2013-м

Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы
Фото: Дептранс Москвы

Департамент транспорта Москвы показал обновленную карту столичного метрополитена. Среди основных изменений: для схематичного изображения использованы только плавные линии, также на карте изобразили крупные парки в пешей доступности от метро. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что нововведения призваны сделать карту более удобной для пассажиров.

По словам Ликсутова, некоторые элементы на схеме внедрили впервые за 90 лет, последний раз ее дизайн кардинально менялся в 2013 году. Новую карту подготовили к открытию нового участка Троицкой линии «Новаторская» — «ЗИЛ».

«В этом году для удобства пользователей изменим дизайн схемы метро. Всего разместим более 38 тыс. схем к открытию нового участка Троицкой линии. Дизайн разрабатывали с учетом обратной связи от пассажиров, а новый подход к созданию навигации позволит москвичам и туристам еще быстрее считывать информацию», — прокомментировал заммэра.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Московское метро самое крупное в Европе по пассажиропотоку и занимает второе место в мире по этому показателю. Программа развития метрополитена предусматривает, что до 2030 года в Москве будет построена еще 31 станция.

Сейчас продолжаются работы по строительству Троицкой и Рублево-Архангельской линий, а также станции «Достоевская» Кольцевой линии. Кроме того, ведется проектирование на Бирюлевской линии метро, продление Арбатско-Покровской линии со строительством новой конечной станции «Гольяново».

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Авторы
Милена Костерева Милена Костерева
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