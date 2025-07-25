Появилось видео момента взрыва в доме в Саратове

Момент взрыва в доме в Саратове. Видео

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Момент взрыва в многоэтажном доме в Саратове. Произошло обрушение с седьмого по десятый этаж, погибли три человека. В результате взрыва могут быть разрушены около 30 квартир.

Прокуратура и МЧС уточняют, что взрыв прогремел по улице Блинова, дом 2. Начата проверка по факту произошедшего, возбуждено уголовное дело.

Предварительная причина — взрыв газа, сообщили РБК в МЧС.