Матвиенко назвала Лабубу «уродцем»

Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о популярности трендовой игрушки Лабубу и призвала российских производителей сделать выводы.

«Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, необходимо активизировать работу по созданию в России оригинальных товаров и сувениров — ведь «матрешек наших» на сумках никто не носит.

«Где наши такие продвинутые, новые креативные товары <...>, которые можно было бы сделать модным трендом в мире?» — сказала председатель Совфеда.

По мнению Матвиенко, в России много талантливых людей с творческим потенциалом — их лишь надо «чуть-чуть поддержать».

Лабубу — это миниатюрные игрушки в виде монстриков с цветной шерстью, ставшие трендом среди детей и взрослых по всему миру. Их выпускает китайская компания Pop Mart. Особую популярность Лабубу приобрели благодаря формату продаж — покупатель не знает, какую именно игрушку получит, пока не откроет коробку. Такой подход подогревает азарт и заставляет собрать коллекцию, а особенно — редкие фигурки.