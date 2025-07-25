Матвиенко назвала Лабубу «уродцем»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о популярности трендовой игрушки Лабубу и призвала российских производителей сделать выводы.
«Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел», — сказала Матвиенко.
По ее мнению, необходимо активизировать работу по созданию в России оригинальных товаров и сувениров — ведь «матрешек наших» на сумках никто не носит.
«Где наши такие продвинутые, новые креативные товары <...>, которые можно было бы сделать модным трендом в мире?» — сказала председатель Совфеда.
По мнению Матвиенко, в России много талантливых людей с творческим потенциалом — их лишь надо «чуть-чуть поддержать».
Лабубу — это миниатюрные игрушки в виде монстриков с цветной шерстью, ставшие трендом среди детей и взрослых по всему миру. Их выпускает китайская компания Pop Mart. Особую популярность Лабубу приобрели благодаря формату продаж — покупатель не знает, какую именно игрушку получит, пока не откроет коробку. Такой подход подогревает азарт и заставляет собрать коллекцию, а особенно — редкие фигурки.
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