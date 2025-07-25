В Саратове взрывом снесло часть дома. Видео

Появилось видео с последствиями взрыва в доме в Саратове

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В Саратове взрывом снесло часть 10-этажного дома. На кадрах видно, что рухнули перекрытия с 1 по 10 этаж у части дома.

На месте работают спасатели, есть пострадавшие и погибшие.

Дом находится в микрорайоне «Солнечное-2», по адресу Блинова, 4.