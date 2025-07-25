Ученые сочли мифом необходимость проходить 10 тыс. шагов в день

Ученые полагают, что риск смертности кардинально снижается уже при 7 тыс. шагов в день. FT отмечает, что появление показателя в 10 тыс. шагов ежедневно связано с маркетинговой кампанией Yamasa, выпустившей шагомер в 1960-х

Рекомендацию проходить 10 тыс. шагов в день признали ненаучной — достаточно совершать 7 тыс. шагов, пишет Financial Times со ссылкой на новое исследование в журнале The Lancet. Уже при 7 тыс. шагов в день риск смертности кардинально снижается, полагают исследователи.

Происхождение показателя в 10 тыс. шагов связано с маркетинговой кампанией японской компании Yamasa, выпустившей шагомер перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио, отмечает издание.

Анализ данных о здоровье 160 тыс. взрослых людей показал, что 7 тыс. шагов в день на 47% снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета второго типа и деменции в сравнении 2 тыс. шагов. Дальнейшее увеличение активности дает меньший эффект: при 10 тыс. шагов смертность снижается на 48%, а при 12 тыс. — на 55%.

При этом эксперты отмечают, что тем, кто придерживается показателя в 10 тыс. шагов, необязательно понижать планку до 7 тыс. Исследование только помогает развеять миф о необходимости строгого соблюдения нормы.