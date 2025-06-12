Ученые из Канады открыли новый вид тираннозавра
Палеонтологи открыли новый вид динозавров, родственный Tyrannosaurus rex, сообщает ABC со ссылкой на ученых.
Эксперты провели повторный анализ окаменелостей динозавра, двух скелетов, найденных в пустыне Гоби в Монголии в 1970-х годах. Изначально останки приписывали плотоядному динозавру под названием электрозавр, рассказала доцент факультета естественных наук в Университете Калгари Дарла Зеленицки. Но теперь останки отнесли к новому виду тираннозавров — Khankhuuluu mongoliensis. По словам исследователей, образец был непосредственным родственником Eutyrannosaurias, которые обитали в Северной Америке и включали T. rex.
Новый вид является «недостающим звеном» между более мелкими тираннозаврами и массивными хищниками, такими как T. rex, сказал Зеленицки. Таким образом находка пролила новый свет на эволюцию видов тираннозавров.
Открытие сделано после того, как в 2023 году аспирант кафедры энергетики Земли и окружающей среды Джаред Ворис во время поездки в Монголию заметил в витрине в Центральном музее динозавров, что по некоторым характеристикам два скелета не похожи на тираннозавров. Например, у них есть воздушные полости около носа, что нетипично для крупных хищников-апексов. Кроме того, отличался и способ крепления некоторых костей у ног, подчеркнул Ворис.
В начале 2024 года ученые заново проанализировали череп динозавра, обнаруженного в 1942 году в США. Тогда древнему ящеру дали название Nanotyrannus lancensis. Долгое время палеонтологи спорили, является ли древний ящер представителем отдельного вида или детенышем Tyrannosaurus rex. Однако после нового анализа американские и британские специалисты поняли, что особь все-таки относится к отдельному виду.
Ученые сказали, что у Nanotyrannus lancensis были более длинные передние лапы. Эти особи были проворными и быстрыми. Если T. rex полагался на размеры и силу, то представители недавно установленного вида — на скорость.
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