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Ученые из Канады открыли новый вид тираннозавра

Ученые из Канады открыли новый вид тираннозавра, жившего более 80 млн лет назад

Палеонтологи открыли новый вид динозавров, родственный Tyrannosaurus rex, сообщает ABC со ссылкой на ученых.

Эксперты провели повторный анализ окаменелостей динозавра, двух скелетов, найденных в пустыне Гоби в Монголии в 1970-х годах. Изначально останки приписывали плотоядному динозавру под названием электрозавр, рассказала доцент факультета естественных наук в Университете Калгари Дарла Зеленицки. Но теперь останки отнесли к новому виду тираннозавров — Khankhuuluu mongoliensis. По словам исследователей, образец был непосредственным родственником Eutyrannosaurias, которые обитали в Северной Америке и включали T. rex.

Новый вид является «недостающим звеном» между более мелкими тираннозаврами и массивными хищниками, такими как T. rex, сказал Зеленицки. Таким образом находка пролила новый свет на эволюцию видов тираннозавров.

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Фото:Аукционный дом Barbarossa

Открытие сделано после того, как в 2023 году аспирант кафедры энергетики Земли и окружающей среды Джаред Ворис во время поездки в Монголию заметил в витрине в Центральном музее динозавров, что по некоторым характеристикам два скелета не похожи на тираннозавров. Например, у них есть воздушные полости около носа, что нетипично для крупных хищников-апексов. Кроме того, отличался и способ крепления некоторых костей у ног, подчеркнул Ворис.

В начале 2024 года ученые заново проанализировали череп динозавра, обнаруженного в 1942 году в США. Тогда древнему ящеру дали название Nanotyrannus lancensis. Долгое время палеонтологи спорили, является ли древний ящер представителем отдельного вида или детенышем Tyrannosaurus rex. Однако после нового анализа американские и британские специалисты поняли, что особь все-таки относится к отдельному виду.

Ученые сказали, что у Nanotyrannus lancensis были более длинные передние лапы. Эти особи были проворными и быстрыми. Если T. rex полагался на размеры и силу, то представители недавно установленного вида — на скорость.

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Софья Полковникова
динозавр Монголия Исследование
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