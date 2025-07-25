«Здравресурс» призвал внедрить лекарственную профилактику ВИЧ в России

Лекарственная доконтактная профилактика ВИЧ для здоровых людей в перспективе может снизить количество больных и затраты на их лечение, считают эксперты. Минздрав не увидел в этом необходимости, указывая на снижение заболеваемости

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Введение доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции позволило бы государству сэкономить, считают аналитики экспертной группы «Здравресурс». Это следует из доклада, в котором они также отмечают, что доконтактная профилактика (ДКП) является эффективным способом борьбы с инфекцией, но не предусмотрена в законодательстве и поэтому не может массово применяться в России (РБК ознакомился с докладом).

Аналитики «Здравресурс» подсчитали, насколько выгодной для государства могла бы быть программа ДКП. Для этого они смоделировали два сценария на примере условной группы из 1 тыс. человек с высоким риском заражения в течение 10 лет. Если не внедрять профилактику, то за это время в этой группе появится около 300 новых случаев ВИЧ, пожизненное лечение которых обойдется бюджету около 1 млрд руб. (в настоящих ценах). Если же государство будет финансировать ДКП, затраты на препараты для профилактики составят 200 млн руб. Это позволит предотвратить 270 заражений, а число новых случаев снизится до 30 (их называют «прорывными» — когда заражение происходит вопреки приему таблеток). При этом, если будут использованы инъекционные препараты, то риски заражения близки к нулю, заявляют авторы доклада.

Таким образом, хотя на старте программа профилактики выглядит дороже, в долгосрочной перспективе она позволяет сэкономить бюджету почти 1 млрд руб. Эксперты подчеркивают, что их расчеты консервативны и не учитывают всех затрат на лечение сопутствующих заболеваний у людей с ВИЧ. Это значит, что реальная экономия может быть еще больше, поэтому, уверены эксперты «Здравресурса», профилактика стратегически выгоднее, чем пожизненное и дорогостоящее лечение уже наступившего заболевания.

Доконтактная профилактика предполагает прием препаратов антиретровирусной терапии людьми, которые не заражены ВИЧ, для снижения риска возможного заражения этим вирусом. При этом для приема ДКП необходимо сдать анализ на ВИЧ, чтобы убедиться, что на момент начала приема терапии пациент еще не заражен. Для эффективного результата начать терапию необходимо в течение 72 часов с момента контакта с ВИЧ-инфицированным.

В «Здравресурсе» указали, что это упрощенные подсчеты, а реальная программа ДКП может быть дороже из-за необходимости медицинского сопровождения, к тому же потребность в ДКП может быть выше, но первоначальные затраты на такую профилактику в любом случае кратно экономят бюджетные средства в перспективе.

По мнению заведующего научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, экономический эффект в перспективе действительно ожидается, но в течение 10 лет будут меняться препараты как для ДКП, так и для лечения, цены на эти препараты, появятся конкурентные методы профилактики. По его словам, трудно рассчитать реальное число нуждающихся в ДКП и количество предупрежденных случаев.

По мнению директора Фонда помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР» Максима Губки, сложно оценить конкретные цифры, но экономия государственных средств, как следствие внедрения ДКП в перспективе, — очевидна. Он отметил, что это «игра в долгую», так как первоначальные вложения действительно высоки, но в итоге приводят к снижению заболеваемости, а значит, и затрат на конечное лечение.

Экспертная группа «Здравресурс» разрабатывает и предоставляет аналитические материалы и отчеты для оказания содействия усилиям, которые предпринимают госорганы в сфере лечения социально значимых заболеваний. Основной фокус — анализ актуальной информации о закупках препаратов для лечения ВИЧ, гепатита С и туберкулеза.

Почему в Минздраве не увидели оснований для ДКП

«Здравресурс» также провел анализ нормативных актов и стратегических документов. Как отмечаетс в докладе, метод доконтактной лекарственной профилактики ВИЧ не интегрирован в систему здравоохранения. К примеру, указывают аналитики, закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» содержит положения, которые потенциально могут быть применены к современным профилактическим подходам, включая ДКП, но напрямую этот метод не прописан. Также он не включен в план реализации «Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2030 года».

«Несмотря на то, что создание системы профилактики ВИЧ-инфекции является одним из направлений государственной политики, и федеральное законодательство регулирует такие меры, как гигиеническое воспитание, профилактику при оказании медпомощи <...> лекарственная доконтактная профилактика в этих стратегических документах не отражена. Приоритетом первичной профилактики по-прежнему выступает информационно-просветительская деятельность, возложенная на центры СПИД, диспансеры, женские консультации и работодателей», — говорится в докладе «Здравресурса».

Доконтактная профилактика также не входит в клинические рекомендации, в связи с этим государственные закупки антиретровирусных препаратов ориентированы исключительно на лечение уже инфицированных ВИЧ лиц, а не на профилактику. К тому же комбинация препаратов «тенофовир/эмтрицитабин», предназначеная для такой терапии, не включена в перечень жизненно-важных препаратов (ЖНВЛП). Это значит, что цены на препарат не фиксируются государством и они могут значительно отличаться в зависимости от регионов и аптечных сетей.

В связи с этим «Здравресурс» считает необходимым внести изменения в государственную стратегию по борьбе с ВИЧ, нормативно-правовые акты (включая приказы, регулирующие деятельность Центров СПИД, и СанПиН), а также клинические рекомендации, чтобы четко определить порядок оказания медицинской помощи по ДКП, включая процедуру назначения, выписки рецептов, мониторинга и учета лиц, получающих такую терапию. Также эксперты предлагют рассмотреть вопрос о включении комбинации «тенофовир/эмтрицитабин» в перечень ЖНВЛП для обеспечения госрегулирования цен и возможности централизованных закупок.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус заявил РБК, что по сути ДКП подразумевает прием антиретровирусных препаратов здоровыми людьми, которые при этом осознанно практикуют опасное в отношение возможного инфицирования ВИЧ поведение. По его словам, в такой постановке вопроса именно принадлежность человека к группе повышенного риска по ВИЧ-инфекции становится отдельным, самостоятельным основанием для получения государственной льготы. По мнению специалиста, этот факт «вызывает серьезные вопросы, в том числе, относительно расходования средств налогоплательщиков». К тому же, это требует утверждения законодательных критериев, по которым людей смогут относить к группам риска для выделения финансирования, фактически наделяя их «особым правовым статусом», отметил он.

Мазус также отметил, что в России ежегодно снижается число новых случаев ВИЧ-инфекции, а страна сохраняет лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ: в 2024 году его прошли около 37% населения страны. При этом число новых случаев заболевания составило менее 49 тыс., что почти на 12% меньше аналогичного показателя в 2023 году (без учета новых регионов).

Также, указал Мазус, расширяется охват антиретровирусной терапией: на конец 2024 года, по данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, он составил 90,5%, что на 2,8% выше целевого показателя стратегии по борьбе с инфекцией. «Этот интегральный результат демонстрирует уровень внимания к вопросу сдерживания ВИЧ-инфекции на федеральном и региональном уровнях», — заключил Мазус. По его словам, российское здравоохранение ориентируется на «содержательные форматы, имеющие ценностную опору в традиционном «культурном коде» и фокус на сохранение репродуктивного здоровья и потенциала нации».

О том, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией снижается свидетельствуют и данные Роспотребнадзора. Согласно докладу службы, опубликованному в мае 2025 года, в 2024 году показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 9,9% по сравнению с предыдущим и был на 31,4% ниже по сравнению со среднемноголетним показателем. Пораженность ВИЧ-инфекцией на конец 2024 года составила 831,44 на 100 тыс. населения России. Она продолжала увеличиваться в связи с пожизненным характером заболевания, а также превышением количества впервые зарегистрированных случаев над числом летальных исходов среди ВИЧ-позитивных граждан, пояснил Роспротребнадзор. По данным службы, в последние годы ВИЧ-инфекция выявляется среди населения наиболее активного трудоспособного возраста: в 2024 году среди впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией 35,1% составили россияне в возрасте 40–49 лет, 33,5% — в возрасте 30–39 лет. Большинство среди всех зарегистрированных больных — мужчины (62,3%).

Как можно получить ДКП

«Коалиция по готовности к лечению», которая занимается вопросами доступности лекарств для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатита С, в своем докладе об анализе доконтактной профилактике в России отмечала, что единственным ведомством, которое так или иначе изучает ДКП в России является Роспотребнадзор.

Как рассказал РБК Вадим Покровский, сейчас НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ведет программу по ДКП для половых партнеров ВИЧ-инфицированных людей, которые недавно начали принимать лечение. По его словам, набор участников идет медленно, потому что не многие осведомлены о ДКП, а также считают, что достаточно пользоваться презервативами и выбирают этот путь. В некоторых регионах могут существовать собственные программы по ДКП, но они не многочисленны, говорит Покровский.

По его словам, пока не удалось полностью собрать данные, сколько людей по собственной инициативе принимают ДКП, но всего по стране их не больше 500 человек. Согласно сайту «The global prep tracker», который собирает данные о доконтактной профилактике, в 2024 году по всему миру ДКП пользовались более 8 млн чел. В данный момент на сайте не отображается информация о ситуации в России. По мнению Покровского, вряд ли можно говорить о скором внедрении ДКП в России.

Покровский и ранее указывал, что для снижения заболеваемости ВИЧ в России необходимо усилить профилактические мероприятия, в том числе применение ДКП. Он отмечал, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, передачу ВИЧ снижают использование презервативов, применение лекарств для доконтактной профилактики, специальная работа с угрожаемыми группами населения. «Все это у нас не налажено», — заявил он.

Как пояснил Максим Губка, если человек захочет начать доконтактную профилактику, ему стоит обратиться в некоммерческие организации или фонды, но в государственном учреждении такую терапию ему назначить не смогут, так как для этого нет законодательной базы. «Сейчас получается, что мы исполняем рекомендации Роспотребнадзора, сообщая людям о самых актуальных и новых методах профилактики борьбы со СПИДом, но назначать доконтакную профилактику и рекомендовать ее прием мы не можем, потому что этот метод не включен в клинические рекомендации. Врач, который рекомендует прием ДКП, действует на свой страх и риск и может опираться только на инструкции к препаратам и рекомендации зарубежных ассоциаций борьбы со СПИДом», — пояснил Губка.