Неизвестные забаррикадировались в доме в Каспийске и пригрозили взрывом
В дагестанском городе Каспийске неизвестные забаррикадировались в жилом доме и пригрозили его взорвать, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Shot и Baza.
Дом находится на улице Алферова, жителей эвакуируют, пишут два первых канала. По данным третьего, дом находится по адресу: улица Ленина, № 32, его обесточили.
По информации источника РЕН ТВ, забаррикадировался один человек, он может быть пьян или не в себе. По данным телеканала, силовики ведут переговоры с забаррикадировавшимся мужчиной и просят людей отойти от дома на безопасное расстояние.
В силовых структурах сообщили «РИА Новости» о проведении спецмероприятий и эвакуации жильцов многоквартирного дома.
Местный телеграм-канал «Каспийск 24» опубликовал снимок со стоящими во дворе дома силовиками и уточнил, что дом расположен на улице Алферова под номером 3а.
Дом по этому адресу расположен в центральной части города. Это пятиэтажный кирпичный дом 1982 года постройки с тремя подъездами, следует из данных сайта «Домклик».
Каспийск является спутником города Махачкалы и входит в состав Махачкалинско-Каспийской агломерации.
Около месяца назад, вечером 23 июня, вооруженные люди напали на православный храм, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Более 40 человек пострадали, еще два десятка были убиты. Среди них — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерей Николай Котельников. Во время нападений силовики ликвидировали шестерых боевиков.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий
На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео
Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной