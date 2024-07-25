Неизвестные забаррикадировались в доме в Каспийске и пригрозили взрывом

Жильцов многоквартирного дома эвакуировали и попросили отойти на безопасное расстояние, силовики начали переговоры. Каспийск — город-спутник Махачкалы, где месяц назад произошел теракт

Фото: Яндекс.Карты

В дагестанском городе Каспийске неизвестные забаррикадировались в жилом доме и пригрозили его взорвать, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Shot и Baza.

Дом находится на улице Алферова, жителей эвакуируют, пишут два первых канала. По данным третьего, дом находится по адресу: улица Ленина, № 32, его обесточили.

По информации источника РЕН ТВ, забаррикадировался один человек, он может быть пьян или не в себе. По данным телеканала, силовики ведут переговоры с забаррикадировавшимся мужчиной и просят людей отойти от дома на безопасное расстояние.

В силовых структурах сообщили «РИА Новости» о проведении спецмероприятий и эвакуации жильцов многоквартирного дома.

Местный телеграм-канал «Каспийск 24» опубликовал снимок со стоящими во дворе дома силовиками и уточнил, что дом расположен на улице Алферова под номером 3а.

Дом по этому адресу расположен в центральной части города. Это пятиэтажный кирпичный дом 1982 года постройки с тремя подъездами, следует из данных сайта «Домклик». Каспийск является спутником города Махачкалы и входит в состав Махачкалинско-Каспийской агломерации.

Около месяца назад, вечером 23 июня, вооруженные люди напали на православный храм, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Более 40 человек пострадали, еще два десятка были убиты. Среди них — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте протоиерей Николай Котельников. Во время нападений силовики ликвидировали шестерых боевиков.