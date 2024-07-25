Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
На новый 2025 год россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, говорится в проекте постановления Минтруда.
График праздников в 2025 году:
- На 23 Февраля и 8 Марта, которые выпадают на воскресенье и субботу, дополнительных выходных не будет, но эти дни перенесут на майские и июньские праздники.
- В мае россияне будут отдыхать по четыре дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
- На День России будет еще четыре выходных: с 12 по 15 июня.
- На День народного единства в ноябре выходными будут дни со 2-го по 4-е число.
- В декабре отдыхать россияне начнут со среды, 31 декабря.
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