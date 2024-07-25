Календарь отдыха и праздников россиян в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

В 2025 году россиян ждет 11 выходных на Новый год и по четыре дня на 1 и 9 Мая. На июньские праздники также будет четыре выходных

На новый 2025 год россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, говорится в проекте постановления Минтруда.

График праздников в 2025 году: