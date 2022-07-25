Минюст разрешил священникам проносить в СИЗО вино и хлеб для причастия
Священнослужителям разрешено проносить в СИЗО вино и хлеб для причастия, следует из утвержденных Минюстом Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.
«Для совершения религиозных обрядов священнослужителям разрешается проносить на территорию СИЗО необходимые им на время проведения богослужения (религиозных обрядов) книги, предметы религиозного культа, в том числе вещества для совершения причастия», — говорится в документе.
В РПЦ на это обратили внимание и сообщили, что ведомство учло предложения церкви «об обеспечении возможности использования евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, содержащихся в следственных изоляторах».
Кроме того, согласно правилам, священнослужители могут с разрешения администрации СИЗО в дни религиозных праздников передавать подозреваемым и обвиняемым продукты питания, в том числе куличи и вареные яйца. Эти продукты должны быть приготовлены в СИЗО и не относиться к запрещенным.
Помимо этого, говорится в сообщении РПЦ, Минюст сообщил о разрешении допуска в СИЗО священнослужителей традиционных конфессий.
В апреле РПЦ предложила ввести священнослужителей в штат СИЗО. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по тюремному служению Алексей Алексеев утверждал, что это упростит оказание моральной, духовной помощи подследственным и поможет предотвратить суициды в изоляторах.
В РПЦ также отмечали, что сейчас встречи подозреваемых и обвиняемых со священниками приравниваются к «свиданию к иными лицами», которые проходят в помещении с перегородкой в присутствии сотрудников.