Минюст разрешил священникам проносить в СИЗО вино и хлеб для причастия

Священнослужителям разрешили проносить «вещества для совершения причастия», а также необходимые для проведения богослужения книги и предметы религиозного культа

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Священнослужителям разрешено проносить в СИЗО вино и хлеб для причастия, следует из утвержденных Минюстом Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы.

«Для совершения религиозных обрядов священнослужителям разрешается проносить на территорию СИЗО необходимые им на время проведения богослужения (религиозных обрядов) книги, предметы религиозного культа, в том числе вещества для совершения причастия», — говорится в документе.

В РПЦ на это обратили внимание и сообщили, что ведомство учло предложения церкви «об обеспечении возможности использования евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, содержащихся в следственных изоляторах».

Кроме того, согласно правилам, священнослужители могут с разрешения администрации СИЗО в дни религиозных праздников передавать подозреваемым и обвиняемым продукты питания, в том числе куличи и вареные яйца. Эти продукты должны быть приготовлены в СИЗО и не относиться к запрещенным.

Помимо этого, говорится в сообщении РПЦ, Минюст сообщил о разрешении допуска в СИЗО священнослужителей традиционных конфессий.

В апреле РПЦ предложила ввести священнослужителей в штат СИЗО. Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по тюремному служению Алексей Алексеев утверждал, что это упростит оказание моральной, духовной помощи подследственным и поможет предотвратить суициды в изоляторах.

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В РПЦ также отмечали, что сейчас встречи подозреваемых и обвиняемых со священниками приравниваются к «свиданию к иными лицами», которые проходят в помещении с перегородкой в присутствии сотрудников.