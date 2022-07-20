Суд отпустил под домашний арест фигурантку дела Абызова
Суд перевел под домашний арест фигурантку дела бывшего министра Михаила Абызова бухгалтера Екатерину Заяц. Судебное заседание, в котором рассматривалась кассационная жалоба на решение Гагаринского районного суда Москвы об аресте, прошло 16 июня.
В постановлении кассационного суда (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил адвокат подсудимой) говорится, что суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемой Заяц и отправил ее под домашний арест до 10 августа. Женщине запрещено общаться с участниками судопроизводства и их знакомыми, проходящими по делу, за исключением адвокатов, следователя, сотрудников контролирующего органа и родственников. Ей также запретили пользоваться мобильным телефоном, интернетом, совершать почтовые отправления.
Адвокат Владимир Исаев направил жалобу на решение суда об аресте. По мнению защиты, суд не учел, что обвинения касаются предпринимательской деятельности. Помимо этого в документе отмечено, что Заяц страдает тяжелым заболеванием и за время нахождения под арестом перенесла пять хирургических операций на глаза. Медобследование, сделанное в феврале этого года в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова, показало, что женщине рекомендовано исключить сильную тряску, так как он может полностью потерять зрение.
Екатерине Заяц, работавшей бухгалтером в одной из компаний Абызова, были предъявлены обвинения в участии в ОПС и хищении путем мошенничества в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, девушка вела «неофициально деятельность, направленную на обогащение Абызова и совершение им преступления в так называемом московском офисе».
Следствие считает, что она принимала участие в управлении офшорными активами экс-министра. Руководителем московского офиса Абызова, где работала Заяц, следствие считает человека по фамилии Тян, который после задержания экс-министра через Белоруссию уехал за рубеж. С 2012 года Екатерина Заяц была генеральным директором ООО «Морфо Абсолони» (Morpho Absoloni LLC). По данным «РБК компании», эта компания занимается арендой и управлением недвижимостью.
Адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что 12 подсудимых держат под стражей свыше 3 лет, чтобы под тяжестью длительного пребывания в тюрьме они признали себя виновными в том, чего не совершали, и оговорили невиновных. «В этом случае полностью игнорируются нормы права, гуманности и человечности, наконец мнение президента и председателя Верховного суда, которые неоднократно высказывались о порочности огульного применения меры пресечения в виде заключения по стражу и необходимости применения ее лишь в исключительных случаях», — сообщил Аснис РБК.
Бывшего главу «открытого правительства» Михаила Абызова задержали в марте 2019 года, ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, Абызов организовал сделку с активами ряда принадлежащих ему компаний, «использовав должностные полномочия министра». В итоге миноритарии понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж.