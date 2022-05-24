Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 23 мая, 16:15
На автомобили начали ставить 3D номера: что это, чем грозит, как выглядит Авто, 05:00
Россияне назвали лучшие способы справиться со стрессом Общество, 05:00
В Госдуме назвали срок внесения проекта о реформе накопительных пенсий Общество, 04:57
Китай увеличил импорт российской нефти Бизнес, 04:56
Эрдоган анонсировал антитеррористические операции на границах Турции Политика, 04:17
Власти Херсонской области пообещали сделать русский язык государственным Политика, 03:50
Зампостпреда в ООН счел пиаром желание Зеленского встретиться с Путиным Политика, 03:24
Байден сделал Колумбию одним из основных союзников США вне НАТО Политика, 02:51
Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть Бизнес, 02:46
Вильфанд назвал срок изменения в России понятия «нормальная погода» Общество, 02:18
Минобрнауки предложило увеличить объем преподавания истории в вузах Общество, 02:07
Лавров заявил, что желающие поражения России политики плохо знают историю Политика, 01:44
Сервис аренды жилья Airbnb прекратит работу в Китае Бизнес, 01:16
Британия и США начали поиск альтернативы GPS из-за России Политика, 00:55
Общество ,  
0 

Россияне назвали лучшие способы справиться со стрессом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ежедневно стресс испытывают около половины жителей России (42%), для большинства из которых способом справиться с ним стали путешествия, говорится в результатах опроса, проведенного аналитическим агентством А2:Research и сервиса «Яндекс.Путешествия».

С помощью путешествий борются со стрессом 76% респондентов, 31% помогает прослушивание музыки, 23% опрошенных уверены в эффективности чтения, а 16% в таких случаях выбирают просто ничего не делать. Почти столько же, 15%, справляются со стрессом при просмотре развлекательных шоу.

Для качественного отдыха от переживаний опрошенные россияне предпочитают путешествовать с семьей или любимым человеком (соответственно 31 и 25%). При этом главными ценностями в поездках стали вкусная еда (36%), красивые виды (33%), хорошее обслуживание (25%) и наличие бара (23%) в гостинице.

Эксперты выяснили связь между уровнем стресса на работе и любовью к ней
Общество
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Большинство респондентов признались, что в основном испытывают стресс из-за работы (52%), еще около трети (35%) пожаловались на содержание новостей. Другими причинами стали проблемы в семье (12%), в отношениях и бытовые вопросы (по 11%).

В середине апреля опрос HH.ru показал, что каждый второй россиянин (52%) заметил за собой увеличение стресса. При этом еще 17% сообщили, что стали больше нервничать, но не назвали это изменение критическим. Вместе с тем резко выросла доля россиян, которые захотели обратиться к психологу, — на 23% с февраля по март. Годом ранее число желавших получить психологическую поддержку росло лишь на 3% в месяц.

Психологи увидели рост числа жалоб россиян на тревогу
Общество
Фото:ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Руками клиента: обзор ИТ-решений для удаленной сервисной поддержки
Статьи
Pro
Фото: Michael Fortsch / Unsplash Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации
Статьи
Pro
Фото: Christian Charisius / Reuters Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Andyfang / Twitter Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы

Материалы к статье
Теги
путешествия стресс опросы
Материалы по теме
Психологи увидели рост числа жалоб россиян на тревогу
Общество
Эксперты назвали самые тревожные регионы России
Общество
Ozon извинился за «стрессовую» ночь с отменой заказов по ₽1 из-за сбоя
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter