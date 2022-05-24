Россияне назвали лучшие способы справиться со стрессом

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Ежедневно стресс испытывают около половины жителей России (42%), для большинства из которых способом справиться с ним стали путешествия, говорится в результатах опроса, проведенного аналитическим агентством А2:Research и сервиса «Яндекс.Путешествия».

С помощью путешествий борются со стрессом 76% респондентов, 31% помогает прослушивание музыки, 23% опрошенных уверены в эффективности чтения, а 16% в таких случаях выбирают просто ничего не делать. Почти столько же, 15%, справляются со стрессом при просмотре развлекательных шоу.

Для качественного отдыха от переживаний опрошенные россияне предпочитают путешествовать с семьей или любимым человеком (соответственно 31 и 25%). При этом главными ценностями в поездках стали вкусная еда (36%), красивые виды (33%), хорошее обслуживание (25%) и наличие бара (23%) в гостинице.

Большинство респондентов признались, что в основном испытывают стресс из-за работы (52%), еще около трети (35%) пожаловались на содержание новостей. Другими причинами стали проблемы в семье (12%), в отношениях и бытовые вопросы (по 11%).

В середине апреля опрос HH.ru показал, что каждый второй россиянин (52%) заметил за собой увеличение стресса. При этом еще 17% сообщили, что стали больше нервничать, но не назвали это изменение критическим. Вместе с тем резко выросла доля россиян, которые захотели обратиться к психологу, — на 23% с февраля по март. Годом ранее число желавших получить психологическую поддержку росло лишь на 3% в месяц.