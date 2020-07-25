В США разработали прибор для быстрого определения коронавируса

Ученым пока не удалось доказать эффективность прибора на практике, однако они уже говорят о возможном прорыве в борьбе с инфекцией

Фото: georgewashingtonuniversity / Facebook

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США получили грант в размере $50 тыс. на доработку устройства, которое, по мысли создателей, должно помочь быстро выявлять коронавирус, сообщает издание Medicalxpress.

Портативное устройство, которое состоит из проводников размером в прядь волос и покрыто тонким слоем золота, изначально разрабатывалось для определения наличия различных газов. Однако ученые во главе с Моной Заглул решили, что его можно использовать и для выявления коронавируса. Для этого детектор нужно обработать раствором, который содержит белки, связанные с вирусом. Если человек инфицирован или имеет антитела, то при взаимодействии молекулы вируса с этим раствором на приборе загорится индикатор определенного цвета.

Авторы исследования считают, что использование детектора значительно ускорит борьбу с распространением инфекции. Результаты тестов не надо будет отправлять в лабораторию, а приехавшие к пациенту врачи смогут быстро отследить его контакты и сразу внести информацию о заболевшем в специальную базу данных.

Однако, как отмечает Medicalxpress, пока совершенно не очевидно, что авторам проекта действительно удастся добиться успеха. Во-первых, они должны доказать, что вирус действительно будет всегда отвечать на реагент. Во-вторых, нет гарантии, что прибор не будет путать COVID-19 с другими коронавирусами, которые не столь опасны для человека.

Проблемой является и тот факт, что производством самого прибора должны заниматься инженеры, которые обучены обращению с патогенами.