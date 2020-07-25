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Пандемия коронавируса ,  
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В Португалии изобрели инновационную маску против коронавируса

Ученые утверждают, что маска со специальным покрытием нейтрализует вредоносные молекулы, а стирать ее можно 50 раз
Фото: Armando Franca / AP
Фото: Armando Franca / AP

Ученые из Института молекулярной медицины в Лиссабоне сообщили об изобретении маски, которая не только защищает от коронавирусной инфекции, но и нейтрализует вредоносный вирус, попавший на ее поверхность, сообщает испанское издание La Razon.

Как объяснил представитель института Жоао Лобо Антунеш, маска стала результатом совместной работы португальских ученых. Положительный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям, из которых состоит изобретение, и особой инновационной ткани со специальным покрытием.

Как рассказал вирусолог Педро Симаш, ученые изучали свойства маски, погружая ее в раствор, в котором были молекулы коронавируса. Так они выяснили, что 99% попавших на поверхность молекул теряют свои свойства уже через час.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Антунеш добавил, что маска является многоразовой. Эксперименты, которые проводились в том числе во французском Институте Пастера, показали, что ее можно стирать не менее 50 раз.

La Razon при этом не уточняет, когда инновационная маска будет доступна обычным людям.

По данным португальского издания Jornal de Noticias, за последние сутки в Португалии были выявлены 263 новых случая заболевания коронавирусом, четыре человека (в возрасте от 70 до 80 лет) умерли. Большинство новых случаев инфицирования зафиксировано в районе Лиссабона. При этом власти указывают, что число госпитализированных по всей стране понемногу снижается и сейчас составляет 460 человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Португалия, ученые, маски
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