Белорусского дипломата прооперировали после нападения в Турции

Отставной военный выстрелил в сотрудника посольства Белоруссии в Турции. Дипломата прооперировали, завтра его могут перевести в обычную палату. В Анкаре заявили, что это «обычное преступление» и политических мотивов в нем нет

Фото: Umit Bektas / Reuters

В Анкаре успешно прооперировали советника посольства Белоруссии Александра Поганшева, который получил огнестрельное ранение в ходе нападения 24 июля, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Hurriyet.

«Дипломата немедленно доставили в больницу, и операция прошла успешно», — сказал министр. Сейчас сотрудник посольства находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату, добавил он.

По словам главы МИД, у нападавшего не было политических мотивов, «это обычное преступление». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за развитием ситуации, сказал министр.

24 июля на советника посольства Белоруссии в Турции было совершено нападение. В него выстрелили, когда он возвращался домой вместе с ребенком. Злоумышленник покончил с собой, дипломата госпитализировали, ребенок не пострадал.