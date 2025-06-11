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Общество ,  
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Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

Уголовную ответственность за изнасилования следует ужесточить, заявил Клишас. Сейчас она может грозить всем достигшим возраста 14 лет, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

В России следует ужесточить уголовную ответственность за изнасилования, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Так Клишас отреагировал на сообщение о том, что в России могут снизить возраст привлечения к уголовной ответственности с 16 до 14 лет за отдельные преступления. Об обсуждении такой инициативы сообщила замминистра юстиции Елена Ардабьева.

«По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнем консультации по данному вопросу с Верховным судом и правительством», — написал парламентарий.

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Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Согласно ст. 20 Уголовного кодекса, в России уголовная ответственность за изнасилование наступает с 14 лет. В целом к ней привлекают с 16, однако за отдельные особо тяжкие преступления ответственность может понести и подросток, достигший 14-летнего возраста.

Ст. 131 УК («Изнасилование») предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Наиболее тяжкое наказание могут назначить, если преступление было совершено:

  • лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
  • в отношении двух или более несовершеннолетних;
  • вместе с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Без пожизненного наказания максимальный срок по этой статье — 20 лет лишения свободы.

До 2020 года в России устойчиво сокращалось число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование. Оно уменьшилось втрое по сравнению с началом 1990-х годов — с 15 тыс. в 1990 году до 8–9 тыс. в 2000–2006 годы и 3,2 тыс. в 2019 году. В 2020 году число таких преступлений увеличилось на 11,3%: показатель превысил 3,5 тыс., затем он вновь стал снижаться.

Согласно данным МВД, в 2024-м число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование незначительно увеличилось год к году — до 3104 (+0,3%).

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Андрей Клишас уголовное наказание изнасилование
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