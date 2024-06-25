В Махачкале снова сообщили о стрельбе
В столице Дагестана снова произошла стрельба, сообщают телеграм-канал Baza и SHOT со ссылкой на очевидцев. ТАСС пишет, что силовики перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы.
В администрации Махачкалы сообщили, что в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова силовики «проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию».
В Махачкале ищут двух людей на черной «Приоре», которые открыли огонь по сотрудникам ППС, сообщил РБК один из очевидцев. Другой тоже сказал, что два вооруженных человека открыли огонь и скрылись. «Оцепили территорию, начали поиски», — добавил он. По данным SHOT, в городе введен план «Перехват». В пресс-службе МВД Дагестана опровергли «РИА Новости» данные SHOT о введении в городе плана «Перехват».
Как рассказала РБК очевидица Мадина, сначала мимо нее проехала полиция, и значения она этому не придала, однако позже услышала «сначала шум и слегка стрельбу». «Испугавшись, сразу уехала, поэтому не могу даже видео показать», — сообщила девушка.
В Махачкале ищут двух людей на черной «Приоре», которые открыли огонь по сотрудникам ППС, сообщил РБК один из очевидцев. Другой тоже сказал, что два вооруженных человека открыли огонь и скрылись. «Оцепили территорию, начали поиски», — добавил он.
В 23:05 МВД Дагестана сообщило, что силовикам была дана команда «отбой». По данным ведомства, ранее в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что он «увидел в районе Университетской площади вооруженного человека».
«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно», — сообщили в министерстве.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024