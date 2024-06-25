В Махачкале снова сообщили о стрельбе

О стрельбе в Махачкале сообщили сразу несколько телеграм-каналов , а также очевидцы РБК. В региональном МВД позднее заявили, что ранее в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке, однако информация не подтвердилась

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В столице Дагестана снова произошла стрельба, сообщают телеграм-канал Baza и SHOT со ссылкой на очевидцев. ТАСС пишет, что силовики перекрыли Университетскую площадь в центре Махачкалы.

В администрации Махачкалы сообщили, что в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова силовики «проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию».

В Махачкале ищут двух людей на черной «Приоре», которые открыли огонь по сотрудникам ППС, сообщил РБК один из очевидцев. Другой тоже сказал, что два вооруженных человека открыли огонь и скрылись. «Оцепили территорию, начали поиски», — добавил он. По данным SHOT, в городе введен план «Перехват». В пресс-службе МВД Дагестана опровергли «РИА Новости» данные SHOT о введении в городе плана «Перехват».

Как рассказала РБК очевидица Мадина, сначала мимо нее проехала полиция, и значения она этому не придала, однако позже услышала «сначала шум и слегка стрельбу». «Испугавшись, сразу уехала, поэтому не могу даже видео показать», — сообщила девушка.

В Махачкале ищут двух людей на черной «Приоре», которые открыли огонь по сотрудникам ППС, сообщил РБК один из очевидцев. Другой тоже сказал, что два вооруженных человека открыли огонь и скрылись. «Оцепили территорию, начали поиски», — добавил он.

В 23:05 МВД Дагестана сообщило, что силовикам была дана команда «отбой». По данным ведомства, ранее в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что он «увидел в районе Университетской площади вооруженного человека».

«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно», — сообщили в министерстве.