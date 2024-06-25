Тарифы на часть парковок в Москве повысят
Тарифы на ряд парковок в центре Москвы с 1 июля повысят до 600 руб. в час в период с 8:00 до 21:00, сообщил столичный департамент транспорта. Стоимость парковки в остальное время в таких местах будет составлять 200 руб. в час. Речь идет об улицах и переулках в Басманном, Мещанском, Пресненском, Таганском, Тверском районах, а также в районе Арбат.
Тарифы поменяются на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%. Это позволит разгрузить наиболее востребованные участки парковок и перераспределить трафик, подчеркнули в дептрансе Москвы. Также с 1 июля будут скорректированы тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре Москвы.
Изменение максимального часового тарифа в дневное время будет только на 31 улице, где текущие высокие тарифы не обеспечивают наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома. Они составляют только 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре, к примеру, это улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная. У москвичей, которые живут на этих улицах, часто нет возможности припарковаться рядом с домом, так как парковочные места при действующем тарифе долго заняты, подчеркнули в столичном дептрансе.
На 12 улицах города, например на улице Гаврикова, в Малом Калужском и Балакиревском переулках, парковка станет дешевле. На 11 улицах из них новый тариф составит 40 руб. в час. Он будет снижен для баланса спроса, так как загруженность машиномест ниже 50%.
C 22 января в зону платной уличной парковки в Москве вошли 50 участков улиц, а с 22 февраля — еще 31 участок улиц. В мае в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что с 2012 года благодаря платному парковочному пространству в столице удалось в том числе увеличить среднюю скорость движения автомобилей до 56 км/ч и сократить на 64% число нарушений правил парковки.
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