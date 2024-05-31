В дептрансе сообщили об устранении неисправности на «красной» линии метро

Ставшую причиной ЧП на «красной» ветке московского метро неисправность устранили, заявила заместитель начальника столичного метро Юлия Темникова. Видеокомментарий пресс-служба департамента транспорта Москвы разместила в телеграм-канале.

«Ни очагов возгорания, никаких пожаров не было. <...> Была небольшая техническая неисправность подвижного состава, в скором времени ее удалось ликвидировать», — заявила Темникова.

Техническую неисправность зафиксировали на станции «Спортивная».

31 мая на Сокольнической линии московского метро прекратилось движение поездов. В департаменте транспорта столицы сообщили, что причиной остановки движения стала техническая неполадка. В результате ЧП никто не пострадал, добавили в ведомстве. Пассажиры самостоятельно вышли на платформу станции из туннеля.