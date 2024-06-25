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Число стобалльников по русскому языку в 2024 году снизилось

В Рособранадзоре сообщили результаты ЕГЭ по основным предметам. Сократилось число выпускников, не сдавших ЕГЭ по профильной математике и физике. Число стобалльников по русскому языку тоже уменьшилось
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В 2024 году 100 баллов за единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку получили 2636 выпускников. Об этом сообщил руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ Роман Дощинский на пресс-конференции Федеральной службы по надзору в сфере образования.

Это на 12,5% меньше, чем в 2023 году. Тогда число выпускников, набравших высший балл по русскому языку, составляло 3014, а в 2022-м — 2375 человек.

По профильной математике высший балл в этом году набрали 1165 человек. Впервые стобалльники есть почти во всех регионах страны, отметил руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко. На 25 тыс. человек (10%) выросло число сдавших профильную математику не ниже чем на 60 баллов. Снизился и процент выпускников, которые не преодолели минимальную границу — 27 баллов. В 2024-м таких оказалось 6,5%, в то время как в 2022 и 2023 годах — 9%.

В этом году зафиксировали также рекордное число 100-балльников по физике — 769 человек из 72 регионов. Доля высокобалльников (те, кто набрал 60 баллов и более), продемонстрировавших, что могут успешно выполнять задания повышенного и высокого уровней сложности, выросла на 30%

Кроме того, в три раза снизилось число выпускников, не сдавших ЕГЭ по физике. В этом году их доля составила 1,96%, а в прошлом — 5,85%. Наиболее сильно доля проваливших экзамен снизилась в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Руководитель комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по физике Марина Демидова связала это с проектом Министерства просвещения по методической поддержке регионов с низкими результатами в 2023/24 учебном году.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев положительно оценил результаты ЕГЭ в целом. По его словам, процесс сдачи прошел «ровно». «Ничего не взлетло и ничего не обвалилось», — сказал он.

В начале июня ведомство представило результаты ЕГЭ по химии, географии и литературе. Из трех экзаменов традиционно больше всего стобалльников было среди сдающих литературу. Так, высший балл на экзамене по этому профилю получили 1757 человек. В целом высокие баллы получили более 20% участников экзамена. В основной день ЕГЭ по литературе сдавали около 43 тыс. выпускников.

На ЕГЭ по литературе 100 баллов получили более 1700 школьников
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По химии высокие результаты показали 20% участников экзамена. Максимальный результат — 100 баллов получили 998 человек.

По данным службы, средний тестовый балл ЕГЭ по географии в 2024-м несколько вырос по сравнению с прошлогодним. Более трети из 16 тыс. участников экзамена показали результаты более 61 балла, а высший балл по географии в 2024 году набрали 113 человек.

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Рособрнадзор образование Школа ЕГЭ русский язык математика
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